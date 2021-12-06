Украинка вошла в число лучших футбольных судей планеты

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список пяти лучших футбольных судей-женщин по итогам 2021 года. В него вошла и украинка Екатерина Монзуль, которая расположилась на четвертом месте.

Лучшей же среди коллег третий год подряд признается 37-летняя француженка Стефани Фраппар. В рейтинге она получила 155 баллов. А вот на второе место неожиданно поднялась 40-летняя россиянка Анастасия Пустовойтова (60 очков). В августе 2021 года она судила финал женского турнира Олимпийских игр между Швецией и Канадой.

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На третьей позиции оказалась швейцарка Эстер Штаубли (25), на четвертой – Монзуль (20), на пятой – Эдина Алвес Батиста из Бразилии (15).

Напомним, что в 2020 году харьковчанка стала третьей в подобном рейтинге, а в 2015-м признавалась лучшей в мире. Ее привлекают к судейству мужских еврокубковых турниров и к отбору на чемпионат мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА приняла историческое решение, связанное с Украиной.

Ранее украинка Монзуль вошла в историю мирового футбола.