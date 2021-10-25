Украинец в 'Реале' получит шанс: основной вратарь травмирован

Уже в ближайшую среду, 27 октября, украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин может сыграть второй матч за мадридскую команду. Дело в том, что в воскресенье, 24 октября, основной страж ворот испанского гранда Тибо Куртуа получил травму в выездном поединке против "Барселоны", который гости выиграли 2:1. Вполне вероятно, что итальянский тренер "Реала" Карло Анчелотти наконец даст шанс украинцу выйти на поле.

Испанское издание sport.es пишет, что Куртуа травмировал колено. Причем, случилось это в безобидной ситуации, когда он выбивал мяч. Некоторые даже подумали, что бельгиец пытается симулировать, ведь "Реал" вел в счете.

Однако, выяснилось, что нога продолжает беспокоить вратаря. В понедельник, 25 октября, Тибо пройдет обследование, которое определит степень повреждения. После этого тренерский штаб "сливочных" примет решение о том, кто выйдет в стартовом составе в следующем матче. А состоится он уже в среду, 27 октября. "Реал" на своем поле будет принимать "Осасуну", занимающую шестое место.

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Вполне вероятно, что Анчелотти не захочет рисковать своим основным голкипером и предоставит шанс Лунину. Напомним, что во время недавнего визита в Украину на матч Лиги чемпионов против "Шахтера" он говорил, что у украинца появится возможность проявить себя. Тем более, своей работой на тренировках Андрей заслужил от коллег комплименты.

За три года в Мадриде украинец провел за "королевский" клуб лишь один официальный матч.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях на украинского вратаря "Реала" появился именитый покупатель.

Ранее писали, что Андрей Лунин собрался покинуть "Реал".