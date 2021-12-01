'Украине будет сложно с Шотландией': знаменитый динамовец – об отборе ЧМ-2022

После того, как Украине попалась Шотландия в плей-офф отбора ЧМ-2022, в нашем футболе с оптимизмом восприняли результаты жеребьевки. Однако бывший многолетний форвард и тренер киевского "Динамо" Максим Шацких считает, что "сине-желтым" будет непросто.

В комментарии сайту Meta-ratings 43-летний узбекский специалист высказал свое мнение о пути сборной Украины в Катар-2022.

"Не нужно кричать, как нам повезло. Во-первых, игра будет в Шотландии. Во-вторых, сейчас сборная Шотландии – не та команда, которая была 10-15 лет назад. Она уже давно играет в достаточно современный футбол. Поэтому Украине будет сложно играть с Шотландией.

Хотя в целом, жребий – нормальный. Если бы попались Италия или Португалия, то было бы мало шансов. А с такими сборными как Уэльс, Чехия, Польша, Шотландия мы – одного уровня. Можно побеждать", – с осторожным оптимизмом высказался Шацких.

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Также Максим оценил и шансы подопечных Александра Петракова на успех в завершающем матче плей-офф. Если украинцы победят шотландцев, то затем сразятся с лучшим в паре Уэльс – Австрия.

"Уэльс и Австрия – плюс-минус ничем не сильнее и не слабее нашей сборной. С ними можно играть и добиваться той задачи, которая стоит перед сборной Украины", – заключил бывший динамовец.

Напомним, за "бело-голубых" он выступал в 1999-2009 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Италии хочет сыграть с Украиной или с Россией.