Украина в плей-офф Евро-2020: обзор спортивных СМИ

Минувшая неделя началась с поражения сборной Украины от Австрии, что разогнало волну критики в адрес национальной команды от отечественных СМИ. Однако проход "сине-желтых" в плей-офф Евро-2020 благодаря турнирному раскладу в других группах несколько смягчил градус всеобщего недовольства.

ОПАСНАЯ ГАСТРОЛЬ

Противостояние с австрийцами журналисты и специалисты ожидали с опаской. Их не убедили заверения тренеров и игроков об искоренении даже мысли о ничьей, гарантирующей проход дальше.

Солидную порцию сомнений подбросили и букмекеры, буквально обвалив котировки на мировой исход, что происходит довольно редко. Все прекрасно понимали – ничья с большой долей вероятности выведет обе сборные в плей-офф. При нынешнем формате четырех очков для продолжения борьбы должно было хватить сполна. При этом непроигрыш украинцев сохранял за ними вторую строчку.

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"Звісно, Андрій Шевченко та футболісти в один голос запевняють, що на нічию грати не будуть, але тут все буде видно по ходу поєдинку. Варто лише сказати, що букмекери найбільш вірогідним результатом цього поєдинку вважають саме нічию", – отмечал накануне матча Sportanalytic.com (21.06.21).

"В этой группе уже многое понятно. Нидерланды выиграли группу. Северная Македония точно турнир покидает, а вот Украина и Австрия должны разобраться между собой, кто займет второе место, а кто – третье. Ничья устраивает обе команды, так как тогда они наберут по четыре очка, и в этом случае Украина окажется на втором месте. У нее больше забитых мячей", – привел расклад популярный комментатор Алексей Андронов. (Dynamo.kiev.ua, 20.06.21).

С другой стороны, на мажорный лад не настраивала игра коллектива Андрея Шевченко. Нет, сам стиль ведения командой поединков вопросов не вызывал. Он нравится даже европейским экспертам, которые отмечают осмысленное владение мячом в исполнении нашей сборной, продуманный выход в атаку, смелые тактические решения. Однако сохранение концентрации на протяжении всего матча в последнее время сильно бьет по "сине-желтым".

"Сборная Украины в этом году больше расстраивала своих поклонников, чем радовала. В отборе к чемпионату мира 2022 украинцы стартовали успешно, сыграв вничью на выезде с Францией. Однако все преимущество добытого результата потерялось на фоне потерянных очков в играх с Финляндией и Казахстаном. Учитывая еще и ничью с Бахрейном, старт на Евро ожидался с опаской", – напомнила Sportarena.com (21.06.21).

В эту канву едва не встала встреча второго тура группового этапа Евро с Северной Македонией. В ней до перерыва Украина выглядела безоговорочным победителем, а к финальному свистку едва не потеряла очки. В битве с австрийцами, которые тоже не хватают звезд с неба, но идут ровно по дистанции, проблема с концентрацией могла бы вылезти нам боком…

"Считаю, что нам пока не хватает какой-то целостности и стабильности. В каждом поединке мы видели разные таймы. В матче с Нидерландами начали не очень, но во втором тайме молодцы, воспрянули духом, выглядели здорово. Во встрече с Северной Македонией наоборот. По первому тайму казалось, что будет разгром, но в итоге получилась нервная концовка. Пришлось поволноваться. Пора на высоком уровне провести всю игру – от первой и до последней минуты", – схожее мнение в интервью "Команде №1" (22.06.21) высказал бывший полузащитник сборной Украины, а ныне один из тренеров киевского "Динамо" Олег Гусев.

В ШТЫКИ

Увы, но опасения подтвердились в понедельник, 21 июня. Украина проиграла второй матч на Евро-2020 и седьмой – в финальной части чемпионатов Европы. Проиграла, по мнению СМИ, заслуженно и по делу, преподнеся неприятный сюрприз не только своим болельщикам, но и главному тренеру.

В матче против Австрии "сине-желтые" уступили сопернику по многим параметрам. В настрое на игру, в качестве действий на поле и, что самое главное, в физической готовности, что признал и на чем концентрировал внимание после матча сам наставник.

"Насамперед наша команда не витримала у фізичному сенсі. Нам завжди важко грати на такому рівні в такий стислий термін три матчі, ми знали про це. Сьогодні ми програли багато індивідуальних дуелей, у нас було багато невимушених помилок. Одна з них, коли ми втратили м’яч у центрі поля, призвела до кутового та пропущеного м’яча. Але справа навіть не в цьому моменті. Ми скрізь запізнювалися. Важко говорити про конструктивну гру, коли команда просто не була готова", – назвал причину поражения Андрей Шевченко. (Uaf.ua, 21.06.21).

Это заявление подняло в медиа-среде бурю негодования и непонимания. В самом деле, ни в одном из трех проведенных поединков наша команда не показала цельной игры, а по части функционала – коллективной двигательной активности, демонстрации скоростных качеств, индивидуальной динамики и связанной с ней эффективной работы с мячом – в ее действиях и вовсе наблюдался регресс. Что и проявилось в заключительном матче группы С.

"Как так? У нас же был самый длительный тренировочный сбор. У нас же даже календарь УПЛ перекроили, чтобы Андрей Шевченко и его тренерский штаб поскорее получили игроков в свое распоряжение. Получается, что игроков загнали? Получается, что не сумели провести необходимую ротацию и равномерно распределить силы игроков?" – вопрошает Football.ua (22.06.21).

На ротацию пресса сетует отдельным пунктом. Журналисты подсчитали, что Украина играла весь групповой этап ограниченным набором исполнителей и ни разу не использовала все 5 замен. Из 26 футболистов на поле выходили только 17. А это наименьший процент задействования игроков заявки среди всех участников Евро наравне с Уэльсом.

"Даже по ходу матчей тренерский штаб сборной Украины не спешил освежать игру. Наша сборная стала единственной на турнире, кто сделал меньше 10 замен за три матча", – констатирует Ua.tribuna.com (25.06.21).

Впрочем, важно отметить другое. Наставник национальной команды, подчеркивая физическую неготовность своих подопечных, одним махом отвел от них всю критику, взамен сознательно поставив под удар себя и своих помощников.

"Только Шевченко и его ассистенты ответственны за то, что мы увидели вчера. Вариантов объяснения произошедшему, на самом деле, не так и много. Или мы физически реально не смогли вытянуть три матча на хорошем уровне в промежутке в восемь дней, или же наши футболисты по какой-то причине морально были неправильно настроены на Австрию. В обоих этих случаях основная масса вопросов – к тренерам…" – в частности, пишет Sport.ua (22.06.21).

Разводить руками пришлось не только медиа, но и футбольным специалистам, которые также пребывали в недоумении после поражения, по сути, в судьбоносном матче.

"Кому-то, безусловно, надо отвечать за такой результат. Футболисты, конечно, старались, но… Может быть, такое состояние команды стало очевидным для Шевченко уже по ходу матча, может, еще в ходе подготовки тренерский штаб "сине-желтых" знал, что их подопечные находятся не в оптимальных кондициях. Дело не в счете, – игры не было, вот в чем провал", – проанализировал действия "сине-желтых" первый капитан в истории нашей национальной команды Юрий Шелепницкий. (Footboom.com, 21.06.21).

"Трудно сказать, что произошло с нашей командой, которая не была похожа сама на себя… Удивляет то, что оснований для такой игры не было, учитывая, как все происходило до этого не только на чемпионате Европы, но и при подготовке к турниру", – результат встречи с Австрией оставался загадкой и для экс-полузащитника сборной Сергея Ковальца. (Zbirna.com, 22.06.21).

Действительно, из увиденной в минувший понедельник картины можно было сделать простой вывод, что тренерский штаб Андрея Шевченко допустил грубейшие просчеты при подготовке к турниру. Большинство СМИ так и поступили, сведя к сухой констатации факта функциональное состояние сборной. Однако почему так произошло, адекватно объяснить им оказалось не под силу. Для этого нужно пребывать непосредственно в стане команды, чтобы иметь на руках хоть какие-либо сведения.

РИСКОВАЯ ИДЕЯ

А там, в ее лагере, несмотря на поражение, обстановка оставалась спокойной. Сборная продолжила работу, хотя и не знала, чем же завершится групповой этап. Или знала?..

Судя по всему, тренеры были уверены, что это не последняя их игра на Евро. Шевченко косвенно намекнул об это на послематчевой пресс-конференции:

"Дождемся завершения группового этапа, тогда станет понятна наша дальнейшая судьба. Но раз есть даже минимальный шанс на выход в плей-офф, мы будем готовиться". (Sport.fakty.ua, 22.06.21).

Поостыв, на этот любопытный момент обратили внимание и некоторые многоопытные журналисты. Сложив все составляющие, они совершенно с другого ракурса взглянули на произошедшее. Выходит, тренерский штаб сборной Украины осознанно решился на повышение ставок и крайне рискованную игру на грани досрочного вылета?

"Для меня – теперь! – решение Шевченко очевидно. Один из самых дотошных учеников Лобановского, подобравший себе в помощники носителей таких же смелых идей, и не рискнет?" – рассуждает на страницах "Футбольного клуба" (25.06.21) Игорь Линник.

Автор уверен, что привести к единому функциональному знаменателю всех исполнителей – основу из игроков "Динамо" и "Шахтера", а также с полдюжины легионеров – к старту турнира не получалось априори. На перегруженные к концу сезона организмы футболистов воздействовали разные дозы тренировочных нагрузок. Соответственно о достижении необходимой синхронности речь не шла. Это наверняка подтверждалось математическими моделями. Это довелось увидеть и непосредственно на поле на примере Малиновского и Зинченко.

"Так перед тренером и возник судьбоносный выбор: выплескиваться с командой на групповой стадии, а дальше играть по остаточному принципу – что будет, то и будет, группу возьмем, а вылететь в плей-офф не зазорно; либо ставить перед собой более амбициозную, а значит и рискованную задачу – догрузиться по ходу турнира с тем, чтобы сместить выход из функциональной ямы к началу этапа плей-офф. Да, можно было обжечься и до плей-офф не добраться, но если расчеты верны – игра стоила свеч! И такой план был принят (мое предположение – еще до игры с македонцами). Конечно же, он ничего еще не гарантирует. Ничего! За исключением одного – управление функциональным состоянием команды остается в руках ее тренера. Что расширяет тактический арсенал и повышает шансы на успех. Казалось бы, только и всего, но это уже совсем другие возможности и турнирные перспективы. История обычно так и творится – отважными и нешаблонно мыслящими людьми. Когда они побеждают – им устанавливают памятники, когда терпят фиаско – их попросту казнят. На площадях, с экранов ТВ, в тик-токах и инстаграмах", – заключает И.Линник. (Footclub.com.ua, 25.06.21).

Действительно, история знает немало таких примеров. Один из последних – пока еще действующие чемпионы Европы португальцы. Будущие триумфаторы континентального первенства-2016 стали третьей по силе командой из тех, что заняли третьи места в группах, и квалифицировались дальше...

Конечно, это вовсе не значит, что Украина выступит так же, но служит прекрасным напоминанием о том, что плей-офф иногда все меняет.

"Выход дальше – это цель любой нормальной спортивной команды. Да, не с первого места или со второго, на которые мы имели основания надеяться. Но если регламент разрешает выход 4 из 6 лучших команд, занявших 3 места, то какая тут проблема? Кто-то же должен выходить из группы и таким образом. И даже если выйдет так, что Украина будет 16-й по силе командой плей-офф, то почему нет?" – соглашается Дмитрий Литвинов на площадке Ua.tribuna.com (24.06.21).

УКРАИНА – В ПЛЕЙ-ОФФ!

Судьба "сине-желтых" решалась в последний игровой день группового этапа. Для прохода сборной Украины в следующую стадию континентального первенства нужно было, чтобы сложились несколько условий в двух квартетах. Даже, в одном. Поскольку в нужные исходы в группе F – крупные поражения Португалии от Франции или же Германии от Венгрии – не верилось вовсе.

Все внимание украинцев сконцентрировалось на перипетиях в квартете Е. Здесь нам был необходим невыигрыш Польши у шведов и успех одной из команд в паре Испания – Словакия. И пазл начал складываться еще до перерыва! Скандинавы быстро повели в счете, а испанцы вышли вперед благодаря курьезному автоголу кипера соперника, удвоив преимущество в компенсированное время. Во втором тайме "Тре Крунур" с "Кадрой" обменялись ударами, а пиренейцы и вовсе довели дело до разгрома.

Таким образом, третье место в квартете Е заняла Словакия с тремя очками в активе, но с серьезной отрицательной разностью мячей (-5). Тогда как у Украины при тех же заработанных пунктах баланс голов составил -1. Команда Андрея Шевченко, которая ранее в битве третьих обошла Финляндию, "победила" еще одного соперника, и теперь в 1/8 финала скрестит шпаги со шведами.

"Спасибо, Швеция и Испания, Бельгия и Дания – вы вернули нас к жизни, и очень хочется верить, что проделали это не напрасно. Наш номер шестнадцатый, но это ведь не навсегда, верно, сборная Украины?! …Радуюсь, но не горжусь. Гордость нужно будет возвращать электросудорожной терапией под названием победа в 1/8-й – как минимум! Не поздравляю, но отмечаю. Ждем и готовимся к 29 июня", – не скрывал эмоций Артем Франков в очередном номере еженедельника "Футбол" (24.06.21).

"Везение и удача, безусловно, должны присутствовать всегда, не только в спорте, но и в жизни. Да, шведы помогли, но они тоже хотели выйти из группы с первого места. Так что, это не фарт, а умение выжимать из ситуации максимум даже тогда, когда обстоятельства складываются не в твою пользу", – в свою очередь подчеркнул заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный. (Dynamomania.com, 25.06.21).

Выход в плей-офф стал для сборной Украины историческим событием. До этого национальная команда никогда не преодолевала групповую стадию на чемпионатах Европы. Швеция же вышла из группы впервые с 2004 года, при этом ни разу не уступив и дважды выиграв.

Впрочем, в посыпавшихся многочисленных прогнозах на матч с командой Шевченко скандинавы отнюдь не значатся фаворитами. Многие отечественные специалисты и эксперты вообще отдают предпочтение украинцам.

"Очередной соперник – сборная Швеции, приблизительно одного с нами уровня. Обнадеживает и то, что должен успеть восстановиться Александр Зубков, и тогда у тренерского штаба исчезнет головная боль из-за того, кому доверить левый фланг полузащиты. Наконец, должны сказать свое веское слово и лидеры сборной – Руслан Mалиновский и Александр Зинченко. Как видите, появились оптимистические нотки, к тому же, еще есть время, чтобы во всеоружии подойти к сражению со скандинавами", – сказал глава комитета сборных ФФУ/УАФ Mирон Mаркевич в интервью Meta-ratings.com.ua (24.06.21).

"Однозначно, Швеція – це не Іспанія і не Італія. Такого шансу може більше й не бути. Нашим футболістам необхідно відкинути всі свої амбіції. Стати на поле одним цілим. Збірній України під силу пройти шведський бар’єр", – уверен бывший форвард "сине-желтых" Иван Гецко. (Footboom.com, 25.06.21).

Не скрывал своих эмоций после выхода сборной в плей-офф Евро-2020 и Президент Украины Владимир Зеленский.

"Уперше в історії збірна України з футболу долає груповий етап чемпіонату Європи та потрапляє до стадії плей-офф! Здається, футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли вона була до нас несправедливою. Згадати хоча б незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012. Тож сьогодні ми проходимо далі не без частки везіння, але точно – заслужено. У наших хлопців з’являється шанс довести, що весь цей час ми просто розминались. І я впевнений, що в 1/8 ви покажете свій справжній, крутий футбол, до якого всі ми звикли. Віримо у вас! Віримо в команду! Віримо в Україну!" – написал Глава Державы на своей странице в Телеграм. (T.me/V_Zelenskiy_official, 23.06.21).

Несмотря на неоднозначные результаты и пребывание под негативным информационным прессом, сборная вновь объединила вокруг себя всю страну. Выходит, рисковый план тренерского штаба Шевченко заработал еще до матча со шведами. Осталось реализовать его в самой игре в Глазго и не повторить судьбу недавних одногруппников. Ведь опередившие нас Австрия и Нидерланды, получив за групповой этап оды и овации, уже отправились домой…

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

ЗАКОН О МЕЦЕНАТСТВЕ В СПОРТЕ. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 июня, подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта" № 1520-ІХ. Как заявили в Офисе президента, "закон учитывает европейскую практику поддержки спорта со стороны представителей бизнеса и специфику отечественного законодательства".

"В частности, закон содержит определение понятий "меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта" и "меценатская помощь", а также определяет направления и виды такой деятельности. Это обеспечение материально-технических условий для развития физической культуры и спорта, материальная и иная помощь спортсменам, содействие в подготовке к Олимпийским, Паралимпийских и Дефлимпийским играм и участии в них и др." – разъясняют Vesti.ua (23.06.21).

Любопытно, что законопроект на данную тему имеет очень длинную историю. Подобными, увы, безуспешными намерениями были озадачены депутаты многих созывов. Но воплотить давнюю идею в жизнь удалось только нынешнему составу профильного комитета ВР. А проявил инициативу для перезапуска этого процесса секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта Григорий Суркис. В этом его поддержали все члены Комитета, представители разных парламентских фракций.

Принятие данного закона – очень важная, но только часть решения масштабной проблемы. Сам документ пока не запускает механизма реализации актуальной инициативы, поскольку для этого нужно еще принять два закона – о внесении изменений в налоговый и таможенный кодексы. Но многолетняя, неподъемная глыба уже сдвинута с мертвой точки.

ФУТБОЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ. К слову, в центре внимания СМИ на неделе оказался и сын Григория Суркиса Вячеслав, выступающий на позиции вратаря в составе юношеской команды "Динамо" (U-15). В среду, 23 июня, киевляне завоевали звание сильнейших в элит-лиге ДЮФЛУ среди футболистов 2006 года рождения.

Юный голкипер стал одним из героев не только финала на столичном УТК им. Банникова, в котором "бело-синие" в серии пенальти обыграли "ДАФ Днепр", но и всего розыгрыша турнира. Интересно, что судьба путевки в главный поединок также решилась с помощью 11-метровых. В полуфинальном противостоянии с принципиальным соперником "Шахтером" основное время завершилось вничью (1:1), после чего мастерство проявил динамовский страж ворот, парировавший три удара с "точки".

"Я работаю над собой, каждый день тренируюсь. Поэтому получить награду лучшему вратарю всего чемпионата – это очень почетно и приятно. Пока мне только 15 лет. Буду постепенно работать над собой, а в будущем – если представится шанс, нужно будет им воспользоваться", – скромно определил для себя цели после финала В.Суркис. (Fcdynamo.kiev.ua, 23.06.21).

ОТМЕНА ПРАВИЛА ВЫЕЗДНОГО ГОЛА. Исполнительный комитет УЕФА в минувший четверг утвердил предложение об отмене так называемого правила выездного гола во всех своих клубных турнирах, начиная с квалификации сезона-2021/22.

Это правило применялось для определения победителя в двухматчевых противостояниях, если обе команды забивали одинаковое количество мячей по сумме двух встреч. В подобном случае команда, забившая больше голов на выезде, считалась победителем и выходила в следующий раунд. Если команды забивали поровну дома и в гостях к концу основного времени ответного матча, назначалось дополнительное время. Если никто не забивал в дополнительное время, судьбу поединка решала серия 11-метровых. Теперь, в соответствии с этим решением, впредь голы на выезде не будут иметь дополнительного значения.

"Влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению, поскольку, по сути, теперь оно сдерживает домашние команды – особенно в стартовых матчах – от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество. Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени. Будет справедливо сказать, что домашнее преимущество сегодня уже не настолько значительно, как прежде. Принимая во внимание единообразие игрового стиля в Европе, а также множество различных факторов, которые привели к снижению преимущества домашнего поля, Исполнительный комитет УЕФА принял верное решение согласиться с точкой зрения, что гол на выезде больше не должен иметь больший вес, чем мяч, забитый дома", – прокомментировал отмену президент УЕФА Александер Чеферин. (Ru.uefa.com, 24.06.21).

РЕШЕНИЯ ПФЛ. На конференции ПФЛ 24 июня в Киеве представители клубов Первой лиги согласовали формат предстоящего турнира. Теперь его должен утвердить Исполком УАФ. По информации Meta-ratings.com.ua (24.06.21), чемпионат пройдет с участием 16 клубов. Соперники сыграют в два круга. По итогам 30 туров первые две команды получат прямые путевки в Премьер-лигу, а третью и четвертую ждут стыковые матчи соответственно с 14-й и 13-й командами УПЛ. Коллективы, которые займут в Первой лиге места с 13-го по 16-е, понизятся в классе. На смену им придут по две сильнейшие команды из двух групп Второй лиги. Клуб, который финиширует на 12-м месте в Первой лиге, проведет матч плей-офф с победителем встречи между командами, занявшими 3-е место в обеих группах Второй лиги.

Кроме того, президент ПФЛ Александр Каденко поведал о планах реформирования Второй лиги.

"Наразі заяви до ПФЛ подали 16 аматорських клубів. Потенційно близько 10 із них отримують атестати – ті команди, які дійсно відповідають рівню професійного футболу, в них є інфраструктура, структура клубу. Вони поповнять наші лави і наша першість стане ще сильнішою і цікавішою. У нас в планах розширення Другої ліги. В Другій лізі планується 2 групи по 16 команд. Також хочемо, щоб команди за спортивним принципом не тільки підвищувалися до Першої ліги, але й понижувалися у класі", – рассказал накануне конференции А.Каденко в программе "Україна футбольна". (Footboom.com, 22.06.21).