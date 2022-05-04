OBOZREVATEL вновь о вашей любимой игре. Украина всегда была, есть и, уверен, будет футбольной страной. Сотни тысяч украинцев, разного возраста и профессий, мужчины и женщины увлекаются футболом.

Сотни турниров проходят на стадионах больших и маленьких городов, райцентров страны. Для еще большей популяризации футбола необходимо, чтобы у нас увеличивалось количество стадионов, футбольных площадок, ДЮФШ. Массовость – залог успеха.

Гранды украинского футбола, "Динамо" и "Шахтер", выигрывали европейские кубковые турниры: "Динамо" – дважды Кубок обладателей Кубков (1975 и 1986) и Суперкубок Европы (1975), "Шахтер" – Кубок УЕФА (2009). Наши команды регулярно играют в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Также на еврокубковой арене в свое время выступали "Днепр", "Металлист", "Черноморец", сейчас играют "Заря", "Ворскла", "Александрия", "Колос".

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Трое украинцев – Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986) и Андрей Шевченко (2004) – становились обладателями "Золотого мяча", который ежегодно вручается лучшему футболисту Европы.

Весомыми являются достижения украинских футболистов на международной арене. По итогам чемпионатов мира 1958 и 1986 годов динамовцы Юрий Войнов и Игорь Беланов были включены в символические сборные турнира, а Валерий Поркуян в 1966 году и Анатолий Бышовец в 1970-м стали одними из лучших бомбардиров чемпионатов. Практически на базе одного киевского "Динамо" были созданы сборные СССР, выступавшие на чемпионатах мира в 1982, 1986 и 1990 годах. Немалый отряд составляют посланцы украинских команд среди серебряных призеров континентальных первенств 1972 и 1988 годов. Причем есть представители не только "Динамо", но и "Шахтера", "Зари", "Карпат", "Днепра".

Украинский футбол вправе гордиться своими воспитанниками – олимпийскими чемпионами. Это Алексей Михайличенко, Алексей Чередник, Вадим Тищенко, Владимир Лютый, Владимир Татарчук. А еще бронзовыми призерами трех подряд Олимпиад. Это Рудаков, Онищенко, Сабо, Колотов, Блохин, Семенов (1972), Коньков, Матвиенко, Буряк, Решко, Трошкин, Онищенко, Колотов, Веремеев, Фоменко, Блохин, Назаренко (1976), Бессонов, Прокопенко, Балтача (1980).

Украинские команды постоянно делегировали своих воспитанников в сборную СССР. Достаточно сказать, что в списке 30 игроков, которые провели больше всех матчей за национальную команду, почти половину составляют посланцы украинской республики. А Олег Блохин является рекордсменом, проведя 112 матчей. В первой пятерке по количеству игр еще двое наших – Бессонов и Демьяненко.

Украина всегда была кузницей тренерских кадров. Михаил Товаровский и Олег Ошенков, Валерий Лобановский и Олег Базилевич, Владимир Емец и Евгений Кучеревский, Владимир Сальков и Виктор Носов, Виктор Прокопенко и Евгений Лемешко, Йожеф Сабо и Олег Блохин, Сергей Ребров и Андрей Шевченко. Наш футбол подготовил к олимпийскому триумфу Анатолия Бышовца. А еще целый отряд первоклассных специалистов, работающих творчески с коллективами всех лиг, а также за границами Украины.

И сегодня много талантливых ребят играют как в украинской премьер-лиге, так и в европейских клубах. Футбольные академии "Динамо" и "Шахтера" входят в пятерку лучших в Европе. Немало их воспитанников, а также других украинских команд, выступают в ведущих чемпионатах: Яремчук ("Бенфика"), Малиновский ("Аталанта"), Лунин ("Реал"), Михайличенко ("Андерлехт"), Зубков ("Ференцварош"), Харатин ("Легия"), Соболь ("Брюгге"), Миколенко ("Эвертон"), Безус ("Гент"), Макаренко ("Кортрейк"), Зинченко ("Манчестер Сити"), Ярмоленко ("Вест Хэм"), Коваленко ("Специя"), Пластун ("Лудогорец") и многие другие. Многие из этих ребят стали четвертьфиналистами Евро-2020. С ними, а также их партнерами из украинских клубов, мы связываем свои надежды на дальнейшие успехи. Ведь так хочется добиваться больших успехов в этом футбольном мире.