Украина опередила Россию в рейтинге лучших футбольных лиг планеты

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших национальных лиг за 2020 год. Украинская Премьер-лига по сравнению с прошлым годом поднялась на 4 позиции и заняла 21-е место. Чемпионат России потерял одну строчку и стал 27-м.

Победу в рейтинге спустя 14 лет добыла итальянская Серия А. Второе место заняла английская Премьер-лига. Третьими оказались бразильцы и их Серия А. В десятку сильнейших также вошли испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига, португальская Примейра Лига, французская Лига 1, Первый дивизион Парагвая, Примера-дивизион Аргентины и Серия А из Эквадора.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины закончила 2020 год на 24-м месте в рейтинге Международной федерации футбола. Россия заняла 39-ю позицию.

Напомним, что футбольная Россия в этом сезоне провально выступила на евроарене. Ни один из четырех российских клубов не смог победить в еврокубковых матчах этого сезона на групповом этапе.

В Лиге чемпионов "Зенит" потерпел два поражения – от "Брюгге" (1:2) и "Боруссии" (0:2), "Локомотив" сыграл вничью с "Ред Буллом" (2:2) и уступил "Баварии" (1:2), а "Краснодар" поделил очки с "Ренном" (1:1) и разгромно проиграл "Челси" (0:4).

В Украине "Шахтер" и "Динамо" вышли в плей-офф Лиги Европы.