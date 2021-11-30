Украина досрочно вылетела из еврокубков и получила соперника по стыкам ЧМ-2022: обзор спортивных СМИ

Главной темой недели стало выступление украинских команд на евроарене. Итоги – неутешительные: все три наших полпреда досрочно утратили шансы на плей-офф, что произошло впервые за 14 лет. И причину тут следует искать не только внутри клубов. По мнению прессы, к этому разочарованию причастна и УАФ...

"ДИНАМО": ЛУЧШИЙ МАТЧ БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА

Еврокубковая неделя началась с хорошей новости: динамовская молодежь под руководством Игоря Костюка одержала очередную победу в Юношеской лиге УЕФА, второй раз "разоружив" сверстников из "Баварии" (на сей раз со счетом 2:1) и сохранив за собой первое место в группе.

Отдавая должное игре динамовской команды U-19, пресса признала ее победу логичной и убедительной (мюнхенцы отквитали один мяч уже в компенсированное время матча). Ну и, конечно же, было высказано немало надежд, что на сей раз болельщиков порадует главная команда "Динамо", тем же вечером принимавшая "взрослую" "Баварию" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

Видео дня

Увы, с результатом у команды Мирчи Луческу не сложилось – 1:2. Тем не менее, ожидания отчасти оправдались: динамовцы продемонстрировали добротный футбол, мало в чем уступив одной из лучших команд планеты. И СМИ, оценивая игру "Динамо", преимущественно склонялись к позитивным оценкам.

Журналисты и эксперты единодушны в своих выводах: румынский тренер в этот вечер выжал из своей команды практически максимум и "Динамо" провело однозначно свой лучший матч в этой Лиге чемпионов.

"Київську команду попри поразку хочеться не сварити, а хвалити. Так, ми вкотре програли, але вже принаймні намагалися грати на рівних, йти вперед та створювати моменти", – пишет Игорь Цвик (Sportanalytic.com, 24.11.21).

"Це був дійсно непоганий матч, з якого можна взяти на майбутнє чимало корисного. Коли ще побачиш перевагу української команди над "Баварією" з Левандовським у складі за кількістю гольових моментів? А у "Динамо" перевага була", – резюмирует Ігор Семйон (Ua-football.com, 24.11.21).

"Команда Луческу не проиграла борьбу атлетичным мюнхенцам. Даже в воздухе не все было столь безнадежно, как бывало слишком часто, особенно в Европе. "Бавария" вынуждена была отдавать больше длинных передач, чем "Динамо"! В то же время украинцы чаще и даже успешнее простреливали в штрафную соперника, чем немецкие фавориты.

Киевляне атаковали легко, вдохновенно, в какие-то моменты даже казалось, что они все еще играют матч УПЛ против соперника, над которым способны доминировать. Блестящие открывания Буяльского, Цыганкова, Витиньо и Гармаша. Рывки и продуктивная воинственность Шапаренко. Своевременность Сидорчука. Солидность пары центрбеков, которым на двоих в среднем по 20 лет. Игра возымела идею и связь между линиями…", – делится наблюдениями Тарас Котив (Football24.ua, 24.11.21).

Подобные высказывания подтверждаются не только визуальным восприятием, но и статистическими данными.

"Киевляне превзошли "Баварию" по количеству ударов в створ (5 против 4), исполнили почти в два раза больше штрафных ударов (17 против 9), Нойер совершил в два раза больше сейвов, нежели Бущан (4 против 2). Кроме того, "Динамо" перевесило "Баварию" по проценту опасных атак среди общего числа наступлений (у киевлян 56% атак были опасными, у "Баварии – 45%)", – констатирует Петр Приходько (Xsport.ua, 24.11.21).

Естественно, задаются журналисты и вопросом, чего же не хватило команде Луческу для победного результата? Безусловно, в первую очередь тут следует говорить о более высоком классе игроков "Баварии".

"Результат чітко відображає рівень виконавчої майстерності, котрий справді різний в обидвох команд", – объясняет Игорь Цвик (Sportanalytic.com, 24.11.21).

Другими словами, уже не впервые поднимается вопрос реализации. Если Николай Шапаренко, Илья Шкурин и Виктор Цыганков свои моменты для взятия ворот упустили, то Роберт Левандовски и Кингсли Коман извлекли максимум из далеко не стопроцентных голевых эпизодов. Исключительно за счет индивидуального класса. Особенно это касается гола Левандовски, отличившегося ударом через себя в каком-то невероятном акробатическом прыжке.

Вдобавок нашей команде в этот вечер крупно не повезло – в том смысле, что вратаря "Баварии" Мануэля Нойера дважды подстраховала стойка ворот. Ну а в конце первого тайма при счете 0:1 турецкий арбитр Мелер не назначил пенальти за фол Эрнандеса против Виталия Буяльского. Это при том, что нарушение ни у кого не вызвало сомнений, кроме судьи в поле и его коллеги за пультом ВАР.

"Шокирующий для меня момент! Арбитр был в идеальной позиции, зашел на диагональ, видел четкий удар по ноге Буяльского со стороны защитника. Не захотел назначить пенальти в ворота "Баварии" – иначе не скажешь. Но ведь есть ВАР. Почему-то на это закрыли глаза и арбитры ВАР, хотя должны были взять турка за шиворот и подвести к монитору. Это стопроцентный пенальти и желтая карточка для Эрнандеса", – комментирует эксперт Сергей Шебек (Ua-football.com, 23.11.21).

"Буяльский удачно открылся в штрафной площадке гостей, а игрок "Баварии" в борьбе ударил его по голеностопу. Контакт был, и арбитр обязан был назначить пенальти. Мне, если откровенно, просто непонятно, почему Мелер не указал на 11-метровую отметку, к сожалению, не подсказал ему и арбитр, работающий с системой VAR.

Я не могу утверждать, что Мелер предвзято относился к "Динамо", однако чувствовалось, что авторитет "Баварии" сильно давит на судейскую бригаду. Вспомните эпизод, когда Николай Шапаренко был наказан предупреждением, а когда в похожей ситуации вскоре сфолили на нем, то рефери ограничился только штрафным ударом. Или когда вместо углового судьи назначали удар от ворот", – дает свою оценку работы судейской бригады еще один бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар (Meta-ratings.com.uа, 24.11.21).

Между тем, у СМИ есть все основания считать эпизод с неназначенным пенальти ключевым. Об этом, кстати, после игры говорил и Мирча Луческу: если бы арбитр указал на точку, то игра могла пойти по другому сценарию, а так уже в ответной атаке баварцам удалось забить второй мяч – и в итоге на перерыв команды ушли при 0:2 на табло, хотя логичней бы выглядели цифры 1:1.

Учитывая, как складывалась игра, журналисты отдают динамовцам должное и за характер: уступая два мяча маститому сопернику, они не опустили рук, а наоборот – резко прибавили, выдав шикарный второй тайм. Играли при этом не только с вдохновением, но и сбалансировано: удачно комбинировали, давали хорошее движение, контролировали зоны на своей половине поля.

Вот что по этому поводу пишет Павел Булах:

"Оказалось, что динамовцы могут давать передачи на скорости без брака, находить свободные зоны, обыгрываться в темп, "разрезать" без погрешности. Лишь на завершающей стадии нервов многовато, иначе бы вничью могли завершить, и это не разошлось бы с игровой логикой – "Бавария" до перерыва не была лучше "на два гола", а после перерыва киевляне вполне заслужили забить и больше одного мяча.

Одним словом, команда Мирчи Луческу свой десятый тайм в текущем групповом турнире Лиги чемпионов провела так, чтобы зрители не пожалели потраченного времени в этот промозглый снежный вечер" (Footboom.ua, 23.11.21).

Оценивая индивидуальный вклад динамовцев, СМИ в первую очередь отметили футболистов, которые сотворили ответный гол.

"Гармаш, забивающий Нойеру между ног – явно лучший момент сезона для отечественных команд в еврокубках", – читаем на сайте Profootball.ua (23.11.21).

А вот – подскриптум игре Цыганкова, который выдал шикарный голевой пас:

"Был хорош в атакующих действиях. Цыганков допускал мало ошибок в контроле мяча и передачах, и при этом фронт его работы распространялся не только лишь на чужую половину поля. Виктор своими ударами неоднократно пытался потревожить Мануэля Нойера, но наибольший вред обороне соперников он нанес голевой передачей на Гармаша. Качественный и, что самое главное, целостный матч от Цыганкова" (Football.ua, 24.11.21).

Кстати, комплимент динамовскому вице-капитану сделал и тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн:

"С Цыганковым пришлось сложно – он интересный футболист… Нам следовало лучше играть с мячом, и не опускаться так низко. Надо признать, что у "Динамо" было достаточно голевых шансов" (Dynamo.kiev.ua, 23.11.21).

Что касается послематчевых выводов Луческу, то, пожалуй, главный посыл заключался в том, что нынешняя Лига чемпионов стала для динамовцев отличной школой.

"Большой плюс этих матчей состоит в росте команды. Наши игроки стали более увереннее действовать, стали смелее, они почувствовали, что свой талант и работоспособность могут направить на результат. Это радует, что прогресс виден", (sport.ua, 23.11.21).

Большой отклик в прессе получило и послематчевое интервью президента "Динамо" Игоря Суркиса, вышедшее на Телеграм-канале "Бомбардир".

"Нам есть куда расти, прогрессировать. Надеюсь, что это неоценимый опыт для нашей команды... Я сегодня доволен игрой. И надеюсь, если будет игра – придут и победы", – цитирует президента столичного клуба сайт "Динамомания" (Dynamomania.com, 23.11.21).

Таким образом, пресса в целом солидарна с Мирчей Луческу и Игорем Суркисом. Для всех очевидно, что в сравнении с прошлым сезоном Лиги чемпионов "Динамо" заметно прибавило, и его футболисты умеют гораздо больше, чем год назад. Ряд источников напоминают, что киевляне неплохо провели и предыдущие домашние матчи: с "Бенфикой" поделили очки, "Барселоне" уступили 0:1, но тоже могли рассчитывать на большее, превзойдя каталонцев по голевым моментам, но не сумев воплотить их в голы.

"У динамовцев начинают появляться признаки уверенности в своих силах. И это, в действительности, фундамент, на котором растет любая команда", – резюмирует тренер Олег Федорчук (Gazeta.ua, 25.11.21).

"ШАХТЕР": ЖДАЛИ БОЛЬШЕГО

Подводя предварительный итог выступлению "Динамо" в нынешней Лиге чемпионов, СМИ, несомненно, учитывали и тот факт, что киевляне попали в самую сложную группу.

"Выйти в плей-офф из такой компании было бы несусветным подвигом, занять третье место – отличным результатом", – пишет, в частности, Вадим Самойлов (Terrikon.com, 24.11.21).

У "Шахтера" изначально перспективы выглядели куда более радужными. "Реал" и "Интер", безусловно, по классу выше нашего вице-чемпиона, но в сезоне-2020/21 горняки хорошо проявили себя в поединках с этими соперниками. А дебютировавший в Лиге чемпионов "Шериф" команда Роберто де Джерби просто обязана была оставить за спиной.

Однако на деле вышло иначе: уступив в пятом туре "Интеру" со счетом 0:2 "Шахтер" тоже досрочно выбыл из борьбы за евровесну (как, кстати, и команды горняков U-19).

Как следствие – масса критических отзывов в СМИ, которые явно ждали от горняков большего. Дело не только в результате миланского матча, но и в содержании игры команды Де Дзерби.

В своих отчетах и аналитических материалах журналисты констатируют: несмотря на то, что на "Джузеппе Меацца" донецкую команду устраивала только победа, "Интер" доминировал с первых до последних минут. А то, что нули на табло сохранялись до середины второго тайма, просто удачное для горняков стечение обстоятельств.

"Команда Сімоне Індзагі володіла територіальною та ігровою перевагою. Господарі застосовували високий пресинг, не давали супернику розігрувати м'яча навіть біля власної штрафної…

Трубін та погана реалізація "Інтера" врятували "Шахтар" від розгрому. Ще у першому таймі господарі могли вирішувати долю матчу, але не змогли пробити воротаря "Шахтаря" та не реалізували свої моменти", – читаем у Сергея Тищенко (Gazeta.ua, 25.11.21).

"Интер" в отличии от Шахтера прекрасно понимал, как доходить до ворот Трубина и как создавать голевые моменты. 12 навесов, половину из которых сделал Иван Перишич… Все просто, когда у тебя есть люди способные навесить, Эдин Джеко в атаке и понимание, что Шахтер крайне плох в игре на втором этаже", – дополняет картину событий на "Джузеппе Меацца" Сергей Горобченко (Football.ua, 25.11.21).

СМИ приводят объективные причины неудачной игры горняков. Многие источники упоминают об отсутствие травмированных Лассины Траоре (лучший бомбардир команды на старте сезона), Исмаили (ведущий левый защитник) и Алана Патрика (системообразующий игрок в центре поля). Несомненно, сказалась вынужденная замена Тараса Степаненко, который не вышел на второй тайм из-за повреждения.

"Пока Тарас Степаненко находился на поле "Шахтер" худо-бедно, но сдерживал атаки "Интера". Стоило Степаненко получить микротравму и сесть на скамейку в начале второго тайма, как защита вице-чемпиона Украины начала разваливаться. Некому было работать на подборе, страховать Матвиенко, Марлона и Витао, жестко встречать атакующих итальянцев. И два гола не заставили себя долго ждать", – свидетельствует Елена Павлова (Obozrevatel.com, 25.11.21).

Уместны также ссылки на то, что донецкая команда проходит период переформатирования. Об этом, в частности, говорит Евгений Савчук:

"Любая ломка – вещь, как известно, болезненная..." (Footboom.com, 25.11.21).

Но в то же время, по мнению прессы, кадровые проблемы служат слабым оправданием для команды, которая только прошлым летом потратила на усиление состава 40 млн. евро и заполучила одного из самых перспективных тренеров Италии. А перестройка, которую ведет Де Дзерби, как считают журналисты, явно затягивается. Прошло уже погода, как он возглавил "Шахтер", а по сути команда топчется на месте. В прямом и переносном смысле. Хотя футболисты собраны в команде достаточно качественные.

"Гра "помаранчево-чорних" – як та клаптикова ковдра, котра зшита з різних частинок абсолютно різної якості", – проводит образную аналогию Игорь Цвик (Sportanalytic.com, 25.11.21).

"Гостевой матч против "Интера" – типичный пример "дыр-дыр" футбола от "Шахтера", – указывает на проблему Игорь Семйон. – Горняки мало кому уступают в этой Лиге чемпионов по показателям точности передач, но уместно ли вообще об этом говорить, если большинство этих передач ни к чему существенному не приводят? Марлон перекатывает Витао, Витао отдаст на Додо, а начинается все с розыгрыша от Трубина. И так по кругу. Тепловая карта демонстрирует некую футзальную картину, когда у собственных ворот расположена едва ли не самая большая зона интенсивности…" (Ua-football.com, 25.11.21).

"Розрахунок на те, що хтось злякається одного з найкращих контролів м'яча на поточній груповій стадії Ліги чемпіонів, зовсім не спрацював. Гірники за 5 турів створили лише 5 стовідсоткових моментів", – вторит коллеге Тарас Котив (Football24.ua, 25.11.21).

"Самое главное, в чем "Шахтер" проиграл, – в динамике. Бразильский футбол гостей был медленным, без ускорений, без взрывов… Короткие и средние передачи горняков в большинстве случаев легко читались итальянскими защитниками. "Интер" же атаковал разнообразно, очень эффективны были длинные передачи в исполнении хозяев поля", – подтверждает мнение журналистов бывший футболист "Шахтера" Сергей Ященко, выступивший в качестве эксперта на сайте Footboom.com (25.11.21).

К тому же практически все СМИ обращают внимание на то, что "Шахтер" в поисках своего нового лица вдруг резко утратил те качества, которые прежде помогали добывать результат на евроарене и которые, по идее, должен был сохранить независимо от модели игры. Речь – о характере, который неоднократно выручал в предыдущих еврокампаниях.

"В "Шахтарі" щось зламалось, і це щось ніяк не полагодять. Мова про бойовий дух, волю до перемоги, яка була притаманна команді в попередніх сезонах навіть тоді, коли все йшло проти неї…

При Каштру було інакше. І навіть після нікчемних 0:10 від менхенгладбахської "Боруссії" йшли ще одна перемога над "Реалом" і вистояна нічия з тим же "Інтером". А славетні 3:3 в Загребі? Чи такі самі 3:3 з "Бенфікою" в Лісабоні? А вирвана перемога над "Аталантою" на виїзді? І це тільки при Каштру, якого так безславно випровадили з клубу, зробивши крайнім. Хоча він міг тільки мріяти про підтримку, яку сьогодні має Де Дзербі", – расставляет акценты Николай Решнюк (Ua.tribuna.com, 25.11.21).

Существенный нюанс. В первую очередь под огонь критики попал наставник донецкой команды. Причем это касалось и плана на конкретную игру в Милане, где наша команда оказалась бессильна против высокого прессинга хозяев, и игры "Шахтера" на протяжении всего турнира.

"Извините, но лично мне так и не удалось разглядеть, хоть и всматривался я пристально, за счет чего или кого "Шахтер" собирался побеждать. Скажу так: я не увидел четкого тренерского плана от Де Дзерби. Мне кажется, план этот был что-то типа "авось, небось, как-нибудь", – делится наблюдениями Валерий Василенко (Sport.uа, 25.11. 21).

"Прямо сейчас складывается ощущение, что работа Де Дзерби в "Шахтере" совершенно не заметна. И это угнетает. Многообещающее трансферное лето и приход тренера из топ-чемпионата обнадежили всех. Никто и не мог подумать, что горняки простоят на месте полгода. А в данный момент это именно так и выглядит", – констатирует Петр Приходько (Xsport.ua, 25.11.21).

Судя по всему, представителей СМИ не особо впечатлили послематчевые слова Де Дзерби о том, что в будущем команда сможет играть в Лиге чемпионов совсем по-другому. СМИ, конечно же, могли быть более снисходительны по следам поражения от "Интера". Но дело еще и в том, что над донецкой командой домокловым мечом нависает поражение от "Шерифа" Юрия Вернидуба на старте группового этапа, которое собственно и задало тон выступлению "Шахтера" в этой Лиге чемпионов.

И, наверное, неудивительно, что подводя итог матча в Милане, многие журналисты и эксперты возвращаются к сентябрьской игре в Тирасполе, где Де Дзерби и его футболисты явно недооценили соперника.

"Все плохо. Можно простить поражения "Интеру" и "Реалу", но занимать последнее место в группе, имея в своей компании "Шериф" – это неуважение к самому себе. Возможно, слова Де Дзерби о следующем сезоне и окажутся вещими, но сегодняшнюю кампанию из истории уже не вычеркнешь. Это словно разбитый пузырек зеленки на мраморной плите. Как ни вытирай, а чистописания на ней уже не будет", – подводит итог лигочемпионским злоключениям "Шахтера" Игорь Семйон (Ua-football.com, 25.11.21).

"ЗАРЯ": ПОШЛИ В АТАКУ – ПОПАЛИ В ПЛЕН

Еврокубковую неделю для Украины завершала "Заря", которая в рамках 5-го тура Лиги конференций встречалась в Италии с "Ромой". Конечно, от команды Виктора Скрипника ждали чуда. Но навязать борьбу более классному сопернику не получилось: "Рома" без особых проблем добыла победу, забив в ворота нашей команды четыре безответных мяча.

Анализируя игру "Зари", пресса делает предположение, что Виктор Скрипник выбрал слишком рискованную тактику. Выпуская в старте крайне медленных центральных защитников Виталия Вернидуба и Максима Имерекова, наш тренер не стал отклоняться от излюбленной модели. Он попытался сыграть первым номером. Но в матче против такого соперника это было самоубийством.

"Луганчане со стартовых минут отчетной встречи попытались навязать соперникам высокий прессинг, но заметно проигрывали в скоростных характеристиках, поэтому довольно часто возникали ситуации, когда игроки "Ромы" при контратаках продвигались к штрафной нашей команды совершенно без опеки. И если бы не расхлябанные действия римлян в завершении, которые были спровоцированы легкостью создания голевых моментов, то мы бы стали свидетелями наиболее крупного поражения украинского клуба в еврокубках еще до перерыва", – передает суть событий на поле "Стадио Олимпико" сайт Football.ua (25.11.21).

В общем, у "Зари" вышло, как в той повговорке, которую часто упоминают тренеры: пошли в атаку – попали в плен. Вполне естественно, что к Скрипнику предъявляются претензии.

"Стиль стилем, але ти не попливеш проти течії бурхливої річки на надувному каченяті. Для кожного стилю потрібні відповідні футболісти", – размышляет по этому поводу Игорь Семйон (Ua-football.com, 26.11.21).

По мнению ряда СМИ, было бы логичней, если бы Скрипник сыграл против "Ромы" также, как в победных матчах против болгарского ЦСКА – вторым номером, без привычного ромба в центре поля, с низкими блоками и выжиданием ошибки соперника.

Но это тоже спорная позиция. Вот что по этому поводу пишет Михаил Юхименко, напоминая, что недавно от примерно такой обороны против "Ромы" сыграл возглавивший "Дженоа" Андрей Шевченко:

"Можливо, Зоря змогла б добитись більшого, сівши у низький блок і обороняючись кількістю. "Джалороссі" мають проблеми в позиційному наступі, однак луганці запропонували їм відкритий футбол. Тут вже виникають питання до Віктора Скрипника, але зрозуміти його можна – команду не влаштовувала нічия, а спроба поставити "автобус" не принесла Шевченку дивідендів у битві з римлянами на вихідних. "Рома" все одно б мала моменти, і їх було б багато. А так хоч існував шанс спіймати "вовків" на контргрі – традиційно сильній стороні "чорно-білих" (Football24.ua, 26.11.21).

И, кстати, "Заря" провела несколько атак, которые вполне могли обернуться взятием ворот.

"Дальний удар Цвека заставил Руя Патрисиу струной вытянуться за мячом, а выстрел Шахаба головой не отразил бы и голкипер. Иранец не попал. Как и не попал по мячу кто-то из его партнеров после прохода и паса Жуниньо" (Ua-football.com, 25.11.21).

Таким образом, в ряде материалов по итогам этого матча прослеживается мысль, что было бы неправильно не отдать должное за смелость луганчанам и их наставнику. Им нужна была победа, и они пошли на риск. Пускай он и не оправдался.

Об этом, к примеру, говорит бывший футболист "Зари" Евгений Луценко, давший комментарий по матчу сайту "Команда 1":

"Чудеса в футболе бывают, но не с нашими командами в текущем сезоне. Но я бы все равно отдал должное "Заре", поскольку команда не играла на отбой, а старалась играть в футбол. Нужно хоть в этом искать позитив. Это большой опыт для луганчан. И это показатель того, где мы пока находимся" (Zbirna.com, 26.11.21).

Что ж, с последней фразой Луценко точно не поспоришь. Картина вырисовывается не очень радужная.

"Впервые с сезона 2007/2008 Украина остается без представителей в еврокубках весной. Увы, но таковы реалии", – констатирует Денис Руденко (Footboom.com, 26.11.21).

"Вчора луганська "Зоря" змусила нас повернутися у кінець 90-х-початок нульових років, – проводит аналогию Игорь Цвик. – Якщо ви ще пам'ятаєте той футбол, то цілком розумієте, про що мова. Тоді практично всі поєдинки наших на міжнародній арені (якщо не враховувати "Динамо" Лобановського) завершувалися поразками і часто від клубів, котрі не надто перевищували українців за класом. А коли нам випадав гранд, то можна було відразу "сушити весла" й отримувати задоволення від краси футболу нашого суперника" (Sportanalytic.com, 26.11.21).

Автор напоминает также о провальных попытках в текущей еврокампании "Ворсклы" и "Колоса", которые не смогли пройти заштатных соперников – финский КуПС и казахстанский "Шахтер". Эти поражения тоже органично вписываются в общую канву.

Ну и, естественно, практически все ресурсы обращают внимание на таблицу коэффициентов УЕФА, где наше положение стало еще более шатким:

"Нині маємо коефіцієнт 3,800. Навіть якщо додати максимум від "Динамо", "Шахтаря" та "Зорі" в останньому турі, то це буде рівно п'ять. Найгірший показник за останніх чотирнадцять років (мінімум). І він "світитиметься" у таблиці коефіцієнтів протягом найближчих п'яти років" (Ua-football.com, 26.11.21).

КАК УЛУЧШИТЬ УПЛ?

Следует заметить, что СМИ не только фиксируют неприятные для нас тенденции, но и пытаются разобраться в их причинах. Ключевой момент, по мнению прессы, это – конкурентоспособность нашего чемпионата.

Эту проблему, к примеру, поднимает Игорь Линник, на страницах "Футбольного клуба" задавшийся вопросом, почему и как еврокубковые результаты наших лучших команд отображены в турнирной таблице УПЛ.

"Уровень нынешней УПЛ таков, что она не способна генерировать из своей среды каких-либо реальных соискателей приставки ТОП. Соревновательный тренд УПЛ по-прежнему нисходящий. Возможно, его изменит появление в лиге еще хотя бы одного потенциального лидера. Например, рвущегося сюда "Металлиста", – делает вывод журналист (Footclub.com.ua, 26.11.21) .

В аналогичном ключе высказывались и представители футбольного цеха из числа профессионалов. В частности, наставник сборной Украины U-19 Владимир Езерский:

"Давайте смотреть реально. Уровень чемпионата Украины не тот, что был хотя бы несколько лет назад. Уровень соперников не тот. Мы увеличили число участников УПЛ, в последние два года зашли команды, которые еще сыроваты для этого турнира. Нужно некоторое время.

Когда были две шестерки, график был более насыщенным, "Динамо" и "Шахтер" чаще играли между собой и против таких команд как "Заря", "Ворскла", "Александрия", – цитирует Езерского сайт Tribuna.com (24.11.21).

А о том, насколько тема актуальна, свидетельствует статья на сайте "СпортАрена" авторства Дмитрия Антоненко, который вступил в заочную полемику с Езерским. Озвучивая свою точку зрения, журналист стал на защиту "маленьких клубов", напоминая, что как раз за счет таких УПЛ удержалась в сложный момент:

"Пополнение УПЛ – ровно такое, какое оно есть и может быть в бедствующей стране. Напротив, оно лучше ожидаемого, потому что многие из новичков вскоре после низших лиг пробирались в еврокубки…"(Sportarena.com, 27.11.21).

И несомненно заслуживает внимания главный посыл Дмитрия Антоненко:

"Качество клубов УПЛ (как и всех остальных лиг) определяется не локальными, а фундаментальными факторами – богатством страны в целом, системностью работы с молодежью, уровнем инвестиций в инфраструктуру и детские школы. Напротив, уже сейчас надо наращивать количество клубов на всех уровнях… И добиваться не сокращений, а, наоборот, массовости. Потому что массовость и географическая широта местного футбола определяет, как много талантов получат свой шанс и смогут пробиться в большой футбол" (Sportarena.com, 27.11.21).

Аргументы бесспорные. Только логически возникает вопрос: кто будет обеспечивать системность работы с молодежью, делать инвестиции в ДЮСШ, поднимать массовость? По идее, это парафия УАФ и ее стратегическая задача. Но вот тут-то кроется наша главная беда.

ЧИСТО ФУТБОЛЬНЫЕ УБИЙСТВА

На днях, к примеру, словно гром среди ясного неба прозвучали слова мэра Львова Андрея Садового о критическом состоянии "Львов Арены", на которой УАФ так любит проводить матчи национальной сборной:

"Якщо ви сьогодні залізете всередину у цей стадіон, то ви зрозумієте, що він перебуває в аварійному стані. Якщо терміново там не почати виділення коштів на ліквідацію аварійності, він просто може завалитись. Плюс, щоб ви розуміли, стадіон не введений в експлуатацію. Там є підстанція, яка не запущена… Це просто сум" (Zahid.espreso.tv, 25.11.21).

Едва ли эта информация стала сенсационной новостью. И, наверное, именно УАФ должна была первой бить в набат, стараясь как-то решить вопрос с устранением недостатков. Не так много у нас в стране футбольных арен такого уровня. Однако в Ассоциации никто по этому поводу ничего не говорил раньше, не последовало комментариев и после заявления Садового.

Или взять ситуацию с арбитражом. Практически после каждого тура чемпионата страны у участников соревнований и прессы возникают грандиозные претензии по судейству. Совсем недавно СМИ поражались решениям арбитра Юрия Иванова, который во время матча "Динамо" – "Ворскла" проявил, по мнению журналистов, явную предвзятость по отношению к киевлянам, а уже получен новый повод.

Речь – об удивительном решении Александра Дердо в компенсированное время первого тайма матча "Мариуполь" – "Львов", которое вызывало, как минимум, всеобщее недоумение.

"Главный судья Дердо в добавленное к первому тайму время назначил штрафной в пользу "Мариуполя". После розыгрыша стандарта забил Марк Мампасси, но судья дал свисток об окончании первого тайма буквально за секунду до удара Марка. Смысл было давать разыгрывать штрафной, но не давать его завершить? Непонятно", – удивляются журналисты сайта "Трибуна" (Ua.tribuna.com, 27.11.21).

И они далеко не единственные, кто акцентировал на этой ситуации пристальное внимание. Горячая дискуссия вокруг решения Дердо разгорелась в эфире программы "Великий футбол". Виктор Вацко, ссылаясь на СМС-ку от главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, сообщил следующее: "судья должен предупредить футболистов, что даст свисток о завершении тайма, если не будет прямого удара в створ ворот" – то есть в таком случае Дердо был прав. В свою очередь Александр Денисов охарактеризовал решение рефери, как "какую-то тупость" и "футбольное убийство".

Арбитры – такие же участники матчей, как футболисты. И от того, насколько точно и квалифицированно они работают, тоже в немалой степени зависит уровень УПЛ, а соответственно – и в определенной степени наши результаты на евроарене.

К слову, именно такую параллель провел наставник "Мариуполя" Остап Маркевич, чья команда по итогам субботнего матча осталась без очков (0:1).

"Возможно, пора уже делать выводы и что-то менять. Может быть, по этой причине наши клубы ничего не могут показать на европейской арене", – цитирует тренера Sport.ua (27.11.21).

Что же касается УАФ, то ее представители, несмотря на всю щекотливость ситуации, официальных комментариев так и не дали. Хотя, казалось, Комитет арбитров просто обязан внести ясность по горячим следам: обосновать решение арбитра, если он прав, или же признать его ошибку и сообщить о том, какие меры будут приняты. По крайней мере, это было бы честно.

Только честность и прозрачность в стенах Дома футбола не в моде. А проблемные вопросы там предпочитают замалчивать, поскольку не знают, как их решать, да и "заточены" вовсе не на развитие футбола в стране. Нынешние руководители УАФ, как уже неоднократно отмечалось в прессе, ставят перед собой несколько иные цели. Они заключаются в том, чтобы ловко "пилить" средства от УЕФА. При этом отрабатываются такие явные схемы, что остается лишь удивляться беспринципности и наглости участников.

Об этом по ходу минувшей недели напомнил Константин Андриюк, в очередной раз поднявший на поверхность главную аферу в исполнении главы УАФ.

Речь, как несложно догадаться, о пресловутом заводе по производству искусственного покрытия в рамках специальной госпрограммы, которую в УАФ в 2017 году и продавили. Как сообщали СМИ еще в апреле 2020 года:

"…На финансирование программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины", инициированной Украинской ассоциацией футбола, в 2017-2018 годах без надлежащих расчетов и экономических обоснований было направлено 1,25 миллиарда гривен из государственного и местных бюджетов".

Сама идея изначально выглядела красиво. Только в процессе реализации появилась куча "но". А именно…

Закупка оборудования для завода через арабский оффшор, на счетах которого дивным образом "осел" миллион долларов.

Реализация самого покрытия по завышенным ценам. Это то искусственное покрытие, которое, по многочисленным заявлениям руководства УАФ якобы не уступает по качеству европейским аналогам и вроде бы стоит гораздо дешевле для строительства футбольных полей в Украине. Но как оказалось на практике, его стоимость вдвое выше.

И проблема теперь заключается не только в том, что много площадок по факту еще не достроено, а средства из госбюджета ушли. Но и в том, что на уже построенных площадках были разворованы сотни миллионов гривен бюджетных средств из-за того, что стоимость строительства завышалась на 30-50%.

Кстати, по странному стечению обстоятельств исполнителем работ по устройству 66-ти площадок по Киеву стала "карманное" ООО "ФФУ Продакшн", которое до этого не построило ни одной площадки.

"А хочете справжній фейк? Дорогий, солідний, – пишет Андриюк. – Цей фейк називається – завод з виробництва штучних полів.

Спробуйте згадати, коли ви востаннє чули про нього. А я вам нагадаю. У травні 2020 року. Коли саме я першим на всю країну розповів, що завод переїздить з Київської області в... Краматорськ. Що в травні і підтвердив екс-нардеп ВР Максим Ефімов.

Ідея перенесення завода в Краматорськ дуже проста і, як виявилося, дуже вдала. Завод переїздить далеко від Києва, за оренду там платити вочевидь не потрібно і найголовніше – зникне цікавість з боку ЗМІ. Все так і сталося. Пошукайте бодай одну публікацію про діяльність чи результати цього заводу саме в Краматорську…

Нуль!

А тепер – найголовніше!

Завод з виробництва штучних полів починаючи від початку 2019 року НЕ ПРАЦЮЄ і жодного дня донині не працював!

А далі я дозволю вам нагадати – обладнання, оренда, логістика, обслуговування цього заводу склало для УАФ 8 МІЛЬЙОНІВ доларів!..

Тепер ці 8 мільйонів доларів вже понад 1,5 роки просто припадають пилом в одному з цехів Краматорська" (Сhampion.com.ua, 24.11.21).

Статья Адриюка получила широкий резонанс в СМИ. В числе прочих ее ретранслировали такие авторитетные источники, как "Подробности" (Рodrobnosti.ua), РБК-Украина (Rbc.ua), "ГОРДОН" (Gordonua.com).

Очевидно, что для прессы это наболевшая тема. И всем давно уже понятно, что в УАФ готовы вертеться, как уж на сковороде, лишь бы избегать ответов на конкретные неудобные вопросы.

Например, он до сих пор не прокомментировал, опубликованную в СМИ еще два года назад шокирующую информацию, которую предоставил директор компании "Ньюпорт Менеджмент Лтд" Андреас Софоклеус. Его фирма с 1999 года выполняла функции финансового агента ФФУ. Бизнесмен публично заявил, что по результатам внутреннего расследования и независимого аудита, проведенного агентством "Делойт", было выявлено, что с апреля 2015 года и до конца 2016-го компания "Ньюпорт Менеджмент Лтд" во исполнение письменных распоряжений ФФУ направила более 13 млн евро, полученных от УЕФА в интересах ФФУ, на счета сомнительных иностранных компаний в качестве оплаты за товары, которые не могли использоваться в деятельности ФФУ.

В частности, это более 30 тонн чая, более 10 тонн кофе, более двух тонн морепродуктов и большое количество электрических ламп и электроники.

Поэтому неудивительно, что о том же заводе по производсту искусственного покрытия, или, скажем, о неприлично высоких зарплатах УАФ нигде не распространяется. А свою коррупционную деятельность и профессиональную непригодность тертый аферист прикрывает регулярным враньем и банальным очковтирательством, стараясь при малейшем удобном случае пропиариться хоть на чем-нибудь.

Без очередной такой клоунады не обошлась и минувшая неделя. В пятницу официальный сайт УАФ пафосно отрапортовал:

"У Будинку футболу відбувся урочистий перегляд жеребкування плей-офф ЧС-2022…" (Uaf.ua 26.11.21).

Просто вдумайтесь – "урочистий перегляд". Под фанфары, что ли? Невольно напрашивается аналогия со сводками из советских газет времен застоя, когда именно под таким соусом преподносились даже самые тривиальные события с участием генсека ЦК КПСС.