Уэльс – Дания: видео голов разгромной победы в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Дании на футбольном поле уничтожила команду из Уэльса. Поединок в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арене" завершился разгромом со счетом 4:0.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть, благодаря каким голам датчане прошли в 1/4 финала Евро-2020, где сыграют против Нидерландов или Чехии.

Уэльс – Дания – 0:4

Гол: 1:0 – Каспер Дольберг, 27

Гол: 2:0 – Каспер Дольберг, 48

Гол: 3:0 – Йоаким Мехле, 88

Гол: 4:0 – Мартин Брейтуэйт, 90+4

Уэльс: Уорд, Б.Дэвис, Мепам, Родон, К.Робертс (Н.Уильямс, 41), Аллен, Моррелл (Уилсон, 60), Бэйл, Рэмзи, Джеймс (Брукс, 78), Мур (Т.Робертс, 78)

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Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер (Й.Андерсен, 77), Кристенсен, Меле, Дилейни (М.Йенсен, 60), Хейбьерг, Стрюгер-Ларсен (Бойлесен, 77), Брейтвейт, Дольберг (Корнелиус, 70), Дамсгор (Нергор, 60)

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, Украина сыграет в 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Команды встретятся в Шотландии 29 июня.

Также предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию матча плей-офф между Италией и Австрией.