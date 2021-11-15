Участник Лиги чемпионов хочет забрать украинца Лунина из 'Реала'

Еще один крупный клуб проявил заинтересованность в услугах украинского вратаря "Реала" Андрея Лунина. Действующий чемпион Франции, "Лилль", хочет приобрести 22-летнего уроженца Харьковской области и уже связался с мадридским клубом.

Об этом сообщает сайт TodoFichajes. После того, как 26-летний француз Майк Меньян перешел летом в итальянский "Милан", основным вратарем "Лилля" стал Иво Грбич. Однако 25-летний хорват не оправдывает ожиданий руководства клуба. В чемпионате Франции "Лилль" после 13 туров занимает лишь 12-е место. Команда набрала 16 очков, выиграв всего четыре матча.

Лунин привлек французского чемпиона возможностью приобрести его уже в ближайшее трансферное окно. Правда, пишут, что "Реал" не готов обсуждать вопрос о продаже бывшего кипера "Зари", а может его отпустить только в аренду до окончания сезона. В ближайшие недели стороны определятся со своими позициями по украинцу.

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В Лиге чемпионов "Лилль" пока что занимает второе место в группе G с пятью очками после четырех туров. Лидирует в квартете с семью пунктами австрийский "Зальцбург".

В чемпионате Испании 2021/2022 Андрей ни разу не выходил на поле в официальном матче. Как сообщал OBOZREVATEL, "Реал" отказывается отпускать Лунина, хотя у него есть предложения. Известно, что на него претендовала дортмундская "Боруссия".