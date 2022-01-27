У Шевченко в Польше появился титулованный конкурент в борьбе за пост тренера сборной

Руководство Польского футбольного союза (PZPN) расширило круг кандидатов на пост главного тренера сборной. Стало известно, что PZPN рассматривает кандидатуру 70-летнего итальянца Клаудио Раньери, которого несколько дней назад уволил английский "Уотфорд".

Об этом пишет польский сайт Sportowe Fakty. Прославленный итальянский специалист после отставки в Премьер-лиге думал отойти от дел, но предложение поляков его заинтересовало. Президент PZPN Цезари Кулеша включил Раньери в список претендентов, но все же – в качестве запасного варианта.

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В Польше надеются, что Шевченко сумеет преодолеть разногласия в переговорах со своим бывшим клубом, итальянской "Дженоа", и примет предложение Кулеши. В противном случае возглавить Кадру готовы местные специалисты Ян Урбан и Адам Навалка, а также Раньери.

Знаменитый итальянец тренирует команды Италии, Испании, Франции, Англии уже в течение 35 лет. Через его руки в "Валенсии", "Атлетико", "Челси", "Лестере", "Интере", "Роме", "Ювентусе" и других клубах прошли десятки знаменитых футболистов.

Правда, с национальной сборной Клаудио работал лишь однажды и недолго – в Греции в 2014 году. А самым громким его успехом последних лет стала сенсационная победа с "Лестером" в чемпионате Англии в 2016-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, названа причина задержки назначения Шевченко тренером сборной Польши.

Также Суркис высказался об уходе Шевченко из сборной Украины: "Хотел сказать "по-скотски".