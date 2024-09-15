У футболиста сдали нервы и он ударом в голову отправил арбитра в нокаут. Видео

Скандальный эпизод случился в концовке матча четвертьфинала Кубка Индонезии по футболу между "Ачех Юнайтед" и "Сентрал Сулавеси". Главный арбитр матча Эко Агус Сугихарто в течение всей встречи принимал спорные решение и в итоге был нокаутирован игроком "Сулавеси".

Видео дня

Сугихарто до этого проигнорировал нарушение в чужой штрафной, где футболист "Ачеха" нарочно ударил соперника головой.

При этом на 96-й минуте рефери дал пенальти в ворота "Бандар Султенг". К этому моменту команда уже играла вдевятером

Получив мощный удар в челюсть рефери упал без сознания. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего, а на поле вышел запасной судья.

Хозяева пенальти не забили, однако через несколько минут уже запасной рефери назначил еще один 11-метровый в ворота "Сентралаг". Это позволило "Ачех Юнайтед" сравнять счет и перевести игру в овертайм. Доигрывать встречу гости отказались, покинув поле. В полуфинал вышел "Ачех".

Скандал уже прокомментировал глава местной футбольной федерации (PSSI) Эрика Тохира: "PSSI тщательно расследует этот инцидент и наложит самые жесткие санкции на все причастные стороны".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!