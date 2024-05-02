Тренеры 'Реала' раскритиковали Лунина за гол от 'Баварии': в чем ошибка вратаря сборной Украины

Тренерский штаб мадридского "Реала" указал на ошибку вратарю сборной Украины Андрею Лунину в полуфинальном матче Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией". В частности, нашему соотечественнику поставили в вину первый пропущенный гол от хавбека Лероя Сане на 53-й минуте..

Об этом информирует портал Relevo. При этом ошибка Лунина, по мнению наставников "королевского клуба", заключается не в том, что он пропустил удар в ближний угол. Украинец за несколько мгновений до точного удара соперника сделал длинную передачу, которая привела к потере мяча и последующем голу. Нашему соотечественнику указали на то, что ему следовало отдать короткий пас ближайшему партнеру.

В то же время тренеры "Реала" отмечают, что игра Лунина в нынешнем сезоне превзошла все ожидания. С украинским вратарем согласован новый контракт и он должен продолжить карьеру в Мадриде.

Напомним, первый полуфинал мюнхенцев и мадридцев завершился вничью 2:2. Теперь 8 мая команды встретятся в столице Испании, где определят финалиста Лиги чемпионов.

Всего в сезоне 2023/24 украинский футболист сыграл 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 мячей. В активе Андрея 12 сухих поединков. Наш вратарь стал героем дуэли "Реала" с "Манчестер Сити", выиграв для своей команду серию пенальти.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти принял плохое решение в отношении Андрея Лунина на концовку сезона.

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