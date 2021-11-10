Тренер 'Шахтера' объяснил причины неудач в Лиге чемпионов

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби проанализировал причины скромного выступления его подопечных в Лиге чемпионов. В четырех турах украинская команда набрала всего одно очко и практически потеряла шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

В интервью итальянскому сайту Sassuolonews бывший наставник "Сассуоло" изложил свое видение проблем.

"Мы имеем то, что заслужили, – всего одно очко. С "Интером" мы сыграли вничью, показав хорошую игру. "Реалу" дома мы проиграли 0:5, но до счета 0:2 игра выглядела примерно равной.

При другой стратегии мы могли бы заработать еще несколько очков. Но я предпочел сыграть по-своему, несмотря на риск. Мой выбор продиктован желанием построить что-то важное. Сейчас мы не готовы играть в Лиге чемпионов [на высоком уровне], нам не хватает знаний об игре, физических качеств, уверенности. Но мы будем расти", – пообещал Де Дзерби.

Видео дня

Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграет в Италии с "Интером" 24 ноября.

Пока что "горнякам" трудно рассчитывать даже на третье место в квартете D, которое дает путевку в плей-офф Лиги Европы. Завершит групповой этап серебряный призер чемпионата Украины 7 декабря домашним поединком против "Шерифа" из Молдовы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Альберто Дзаккерони указал на поразительный момент в ситуации с Шевченко и "Дженоа".