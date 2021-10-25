Тренер "Миная" пригрозил форварду Селезневу изгнанием

Футболист закарпатского "Миная" Евгений Селезнев в сезоне 2021/2022 украинской Премьер-лиги не отличился ни одним голом. И попал под критику главного тренера команды Игоря Леонова. 36-летний форвард продолжает стремиться побить рекорд динамовца Максима Шацких, который в национальных чемпионатах забил 124 мяча. Селезнев отстает от узбека на восемь точных ударов.

В комментарии программе "Великий футбол" Леонов покритиковал занятия Селезнева вне поля.

"Женя хочет забить восемь голов, и я постараюсь ему в этом помочь. Но он должен пересмотреть свою жизнь за футбольным поле. Ведь он то в тренажерный зал поедет, то боксом увлечется. Хорошо, что еще и борьбой не занимается", – высказался наставник.

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Правда, проблем с общением в коллективе у скандального футболиста сейчас нет.

"Он – авторитет в команде. Ребята к нему хорошо относятся. Но, самое главное, что и он к ребятам хорошо относится. Он не ставит себя выше команды. Если будет ставить себя выше команды, я ему скажу "До свидания", – предупредил Леонов.

В воскресенье, 24 октября, "Минай" сыграл во Львове вничью с "Рухом" (2:2), а Евгений вышел на замену на 50-й минуте.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Селезнев попал в скандал из-за нашивки "Слава Украине!"

В октябре Селезнев поссорился с болельщиком в Харькове: "Я тебе башку оторву".