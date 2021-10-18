Тренер футбольной сборной Украины Петраков отказался от огромной зарплаты

Стала известна зарплата исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова. 64-летний специалист получает от Украинской ассоциации футбола около 10 тысяч долларов в месяц.

Эту информацию обнародовали на YouTube-канале "Та То Таке". Причем, Петраков отказался от большей суммы, решив поставить свой заработок в зависимость от результатов команды.

"В юниорской сборной он получал пять тысяч долларов. В национальной команде ему предложили намного больше, чем 10 тысяч. В несколько раз. И он сам отказался. Петраков сказал, что когда выполню задачу, тогда и будет говорить. С другой стороны, ясно, что все решают бонусы. Если ты выйдешь на чемпионат мира, то получишь годовую зарплату", – рассказали журналисты.

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Также инсайды дополнили сообщением, что тренерскому и административному штабу пообещали 600 тысяч евро в случае успеха команды. Пока что президент УАФ Андрей Павелко договорился с Александром Васильевичем о сотрудничестве до конца группового этапа.

Журналисты еще поделились информацией, что 5-6 тренеров отечественной Премьер-лиги получают не менее 10 тысяч долларов, как Петраков. А некоторые футболисты зарабатывают по 30 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко вернется в сборную Украины. На это надеется Павелко.