Только две команды на 5 островов: как устроен самый маленький футбольный чемпионат в мире

Самая маленькая лига, самый крошечный кубок, непредсказуемые команды – все это о чемпионате Силли. Выбор футболистов под пиво, турниры между кроликами на поле, эстафета сбора поля для игры с нуля – OBOZ.UA рассказывает о самом романтичном месте для проведения футбола с особой атмосферой.

Что это за местность?

Острова Силли - британская территория с особым статусом; более 50 кусочков суши, из которых только 5 имеют постоянное население. В их состав входит и самый маленький в мире остров Бишоп, площадью как штрафная площадка стандартного футбольного поля. На Силле с экономикой не очень – океанский туман часто мешает самолетам с первого раза зайти на посадку. Но туристы, которые все же доберутся до острова, могут заниматься дайвингом или понаблюдать за выращиванием цветов.

Активную жизнь там обеспечивают всего 2 тысячи человек! Население постоянно уменьшается из-за сложных условий жизни, даже старшей школы там нет. Ребята переезжают на британские острова, где получают нормальное образование и работу. Это очень отразилось на качестве местного футбола, о чем поговорим дальше.

Острова известны тем, что более 300 лет они находились в войне… и никто не знал, что эта война происходит. Если коротко – в Британии в 16-го столетии происходило противостояние между парламентариями и роялистами. На Силли у последних был мощный флот, разбивший корабли нидерландцев и те прибыли просить о компенсациях. Без возмещений, Нидерланды объявили острову войну. Через несколько месяцев роялисты проиграли, а жителям Силли забыли об этом сообщить. Фактически 335 лет остров был в состоянии войны безо всякого выстрела, только в 1986-м году там подписали официальный мирный договор. К тому времени население уже более 70 лет играло в собственную футбольную лигу.

Почему на островах решили создать свой турнир?

Чтобы выяснить, какой из островов покруче. Те самые, наибольшие из архипелага, решили поиграть в популярную игру и создали по команде. Но проблемы с экономикой и удаленность Силли от Туманного Альбиона очень сильно ударили по спорту. Люди уезжали, молодежь с образованием оставалась на континенте. Поэтому уже в 1950-х количество команд начало уменьшаться, пока не осталось всего 2 клуба. "Рейнджерс" и "Роверс" сменили свои названия и теперь играют под именами "Garrison Gunners" и "Woolpack Wanderers". Каждую субботу друзья собираются, чтобы напиться пива и стать соперниками на поле на следующий день. И так каждую неделю в течение полугода.

Если население островов уменьшается, где тогда берут футболистов?

Выбор игроков – чистейшая формула из любого украинского двора. Все, кто может играть или уверен в своих силах, собираются в местном пабе. Перед первой игрой футболисты назначают двух капитанов, по очереди набирающих игроков. Есть и мини-коррупция: заплати 50 долларов – получи гарантированное место в основе. Изменяться состав клуба не может в течение всего сезона, и каждый раз это непредсказуемый набор игроков. Хотя это правило иногда не соблюдается, ведь кто-то из футболистов может не добраться до места игры из-за высоких атлантических волн.

Почти ежегодно проводятся по 18 игр, каждая команда принимает по 9 матчей. Хотя принимать – это лишь номинальный факт: поле не меняется, это один и тот же стадион на острове Сент-Мерис. Так называемая арена настолько высоко над уровнем моря, что нередко на игру влияет туман, дождь и ветер, заставляющий после мощного удара очень долго бежать за мячом, ведь их тоже не так много.

Но не чемпионатом единственным – у них есть и три турнира! Две тысячи человек живут на полную ногу: есть возможность не получить образование, но четыре раза в год поднимать над головой разные Кубки. Да и это не все: иногда приезжают гостевые команды. Например, в декабре играют Кубок против ветеранов, а каждую весну соревнуются против… орнитологов, изучающих фауну острова. Иногда на острова прибывает и объединенная команда города Пензас, что ближе всего к материку. "Динамо Чау" разыгрывает отдельный трофей, известный в футболе как самый маленький в мире: Кубок Лионесса всего 6 миллиметров в высоту!

Их действительно признали официально?

Да. Это официально самый маленький чемпионат в мире, признанный даже УЕФА, с принадлежностью к структуре Англии. 22 года назад туда прибыли представители Книги рекордов Гиннеса и внесли чемпионат Силли в свой реестр как самую маленькую футбольную лигу на планете. В 2008-м туда приезжали и представители Adidas, чтобы снять 4-серийную документалку об островной лиге. А чтобы было еще интереснее, к съемкам привлекли праймовых Патрика Виейра и Дэвида Бекхэма. А четыре года назад на Силли запустили и юношеские соревнования.

Все это из-за отсутствия молодежи, потому что средний возраст команд изредка ниже 30 лет. Напротив – чем-то это похоже на наш футбол под шашлык в мае, когда собираются 40-летние мужчины побегать для души. Однако это никак не мешает чемпионату сохранять статус официального чемпионата.

Кто чемпион?

На самом деле, кто там считает эти победы? Есть статистика только за период, когда команд осталось две, лидеры по победам – "Garrison Gunners", 20 чемпионств; их соперники – "Woolpack Wanderers" – имеют 15 чемпионских сезонов. До этого счет победам вели очень небрежно, ведь либо часть игроков покинет остров, либо не смогут сыграть из-за семейных вопросов.

Владелец парохода, фермер, уборщик, констебль, специалист по обслуживанию самолетов, почтальон, пожарный - все они чемпионы. Жить на островах Силли еще тот вызов. Для кучки мужчин, желающих перед игрой найти рефери, собственноручно обновить разметку, вернуть на место ворота и, наконец, закопать кроличьи норы в поле – каждая игра это победа. А действительно, что может быть лучше, чем наслаждаться любимой игрой в кругу друзей?