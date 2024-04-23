УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Только две команды на 5 островов: как устроен самый маленький футбольный чемпионат в мире

Артём Россинский
Спорт Oboz
4 минуты
297
Только две команды на 5 островов: как устроен самый маленький футбольный чемпионат в мире

Самая маленькая лига, самый крошечный кубок, непредсказуемые команды – все это о чемпионате Силли. Выбор футболистов под пиво, турниры между кроликами на поле, эстафета сбора поля для игры с нуля – OBOZ.UA рассказывает о самом романтичном месте для проведения футбола с особой атмосферой.

Что это за местность?

Острова Силли - британская территория с особым статусом; более 50 кусочков суши, из которых только 5 имеют постоянное население. В их состав входит и самый маленький в мире остров Бишоп, площадью как штрафная площадка стандартного футбольного поля. На Силле с экономикой не очень – океанский туман часто мешает самолетам с первого раза зайти на посадку. Но туристы, которые все же доберутся до острова, могут заниматься дайвингом или понаблюдать за выращиванием цветов.

Активную жизнь там обеспечивают всего 2 тысячи человек! Население постоянно уменьшается из-за сложных условий жизни, даже старшей школы там нет. Ребята переезжают на британские острова, где получают нормальное образование и работу. Это очень отразилось на качестве местного футбола, о чем поговорим дальше.

Только две команды на 5 островов: как устроен самый маленький футбольный чемпионат в мире

Острова известны тем, что более 300 лет они находились в войне… и никто не знал, что эта война происходит. Если коротко – в Британии в 16-го столетии происходило противостояние между парламентариями и роялистами. На Силли у последних был мощный флот, разбивший корабли нидерландцев и те прибыли просить о компенсациях. Без возмещений, Нидерланды объявили острову войну. Через несколько месяцев роялисты проиграли, а жителям Силли забыли об этом сообщить. Фактически 335 лет остров был в состоянии войны безо всякого выстрела, только в 1986-м году там подписали официальный мирный договор. К тому времени население уже более 70 лет играло в собственную футбольную лигу.

Почему на островах решили создать свой турнир?

Чтобы выяснить, какой из островов покруче. Те самые, наибольшие из архипелага, решили поиграть в популярную игру и создали по команде. Но проблемы с экономикой и удаленность Силли от Туманного Альбиона очень сильно ударили по спорту. Люди уезжали, молодежь с образованием оставалась на континенте. Поэтому уже в 1950-х количество команд начало уменьшаться, пока не осталось всего 2 клуба. "Рейнджерс" и "Роверс" сменили свои названия и теперь играют под именами "Garrison Gunners" и "Woolpack Wanderers". Каждую субботу друзья собираются, чтобы напиться пива и стать соперниками на поле на следующий день. И так каждую неделю в течение полугода.

Только две команды на 5 островов: как устроен самый маленький футбольный чемпионат в мире

Если население островов уменьшается, где тогда берут футболистов?

Выбор игроков – чистейшая формула из любого украинского двора. Все, кто может играть или уверен в своих силах, собираются в местном пабе. Перед первой игрой футболисты назначают двух капитанов, по очереди набирающих игроков. Есть и мини-коррупция: заплати 50 долларов – получи гарантированное место в основе. Изменяться состав клуба не может в течение всего сезона, и каждый раз это непредсказуемый набор игроков. Хотя это правило иногда не соблюдается, ведь кто-то из футболистов может не добраться до места игры из-за высоких атлантических волн.

Почти ежегодно проводятся по 18 игр, каждая команда принимает по 9 матчей. Хотя принимать – это лишь номинальный факт: поле не меняется, это один и тот же стадион на острове Сент-Мерис. Так называемая арена настолько высоко над уровнем моря, что нередко на игру влияет туман, дождь и ветер, заставляющий после мощного удара очень долго бежать за мячом, ведь их тоже не так много.

Но не чемпионатом единственным – у них есть и три турнира! Две тысячи человек живут на полную ногу: есть возможность не получить образование, но четыре раза в год поднимать над головой разные Кубки. Да и это не все: иногда приезжают гостевые команды. Например, в декабре играют Кубок против ветеранов, а каждую весну соревнуются против… орнитологов, изучающих фауну острова. Иногда на острова прибывает и объединенная команда города Пензас, что ближе всего к материку. "Динамо Чау" разыгрывает отдельный трофей, известный в футболе как самый маленький в мире: Кубок Лионесса всего 6 миллиметров в высоту!

Только две команды на 5 островов: как устроен самый маленький футбольный чемпионат в мире

Их действительно признали официально?

Да. Это официально самый маленький чемпионат в мире, признанный даже УЕФА, с принадлежностью к структуре Англии. 22 года назад туда прибыли представители Книги рекордов Гиннеса и внесли чемпионат Силли в свой реестр как самую маленькую футбольную лигу на планете. В 2008-м туда приезжали и представители Adidas, чтобы снять 4-серийную документалку об островной лиге. А чтобы было еще интереснее, к съемкам привлекли праймовых Патрика Виейра и Дэвида Бекхэма. А четыре года назад на Силли запустили и юношеские соревнования.

Все это из-за отсутствия молодежи, потому что средний возраст команд изредка ниже 30 лет. Напротив – чем-то это похоже на наш футбол под шашлык в мае, когда собираются 40-летние мужчины побегать для души. Однако это никак не мешает чемпионату сохранять статус официального чемпионата.

Только две команды на 5 островов: как устроен самый маленький футбольный чемпионат в мире

Кто чемпион?

На самом деле, кто там считает эти победы? Есть статистика только за период, когда команд осталось две, лидеры по победам – "Garrison Gunners", 20 чемпионств; их соперники – "Woolpack Wanderers" – имеют 15 чемпионских сезонов. До этого счет победам вели очень небрежно, ведь либо часть игроков покинет остров, либо не смогут сыграть из-за семейных вопросов.

Владелец парохода, фермер, уборщик, констебль, специалист по обслуживанию самолетов, почтальон, пожарный - все они чемпионы. Жить на островах Силли еще тот вызов. Для кучки мужчин, желающих перед игрой найти рефери, собственноручно обновить разметку, вернуть на место ворота и, наконец, закопать кроличьи норы в поле – каждая игра это победа. А действительно, что может быть лучше, чем наслаждаться любимой игрой в кругу друзей?