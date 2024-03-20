СМИ назвали неожиданную проблему сына Шевченко в сборной Украины

17-летний сын главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко в лагере юношеской сборной Украины использует персонального переводчика, сообщает sport.ua. По информации СМИ, Кристиан Шевченко не знает ни украинского, ни русского языка.

В национальной команде Украины U-19 специальный человек помогает Шевченко-младшему адаптироваться и коммуницировать с партнерами по команде.

При этом главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко владеет английским, поэтому проблем с общением с наставником у Кристиана не возникает.

Как сообщал OBOZ.UA, Кристиан Шевченко дебютировал за юношескую национальную сборную. Футболист английского "Уотфорда" впервые сыграл в желто-синей футболке в первом элит-раунде отбора Евро-2024 (U-19) против сверстников из Северной Македонии (2:0).

Шевченко-младший феерически дебютировал за "Уотфорд". Он помог команде выйти в финал Кубка лиги. 11 февраля появилось интервью, что Кристиан, который родился в ноябре 2006 года в Лондоне, хочет стать гражданином Украины.

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