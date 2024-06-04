Суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины на Евро-2024 и назвал победителя

Сборная Украины по футболу занимает 16-е место в списке претендентов на победу в финальной части чемпионата Европы 2024 года, который состоится в Германии. Расчеты провел суперкомпьютер аналитической компании Opta.

Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Opta. Итоговый триумф украинской сборной на первенстве континента оценивается в 1%. Это 16-й результат среди всех 24 участников турнира.

Машина дала 3,1% на то, что подопечные Сергея Реброва сыграют в финале, и 9,4% – на участие "сине-желтых" в полуфинале. При этом вероятность выхода украинцев в четвертьфинальный матч составляет 26%, что равняется 12-му показателю на турнире.

Главными же фаворитами считаются сборные Англии и Франции. Суперкомпьютер высчитал, что шансы этих двух команд взять кубок составляют 19,9% и 19,1% соответственно.

Далее идут команды Германии (12,4%), Испании (9,6%) и Португалии (9,1%). Вероятность того, что Италия отстоит звание чемпиона, составляет 5%.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне сборная Украины сыграла вничью с командой Германии в товарищеском матче накануне старта к чемпионату Европы 2024 года.

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