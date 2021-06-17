Его зовут Саймон Кьяер. Он играет за сборную Дании и "Милан". Он не звезда, у него нет золотой обуви и огромных личных отличий, и он не входит в число самых высокооплачиваемых футболистов. Однако он вошел в историю спорта как современный супергерой. Сначала он спас своего товарища по команде Криса Эриксена, который потерял сознание на поле, оказав ему первую помощь в решающие первые секунды. Затем он попросил своих товарищей по команде сформировать "щит" для защиты вокруг своего упавшего товарища по команде, чтобы защитить его от ​​камер и шокирующих фотографий. Кроме того, он нашел время, чтобы выйти на трибуны и подбодрить жену Эриксена, которая была потрясена, увидев, как ее муж и отец двух ее малолетних детей борется со смертью. Как показано на фото. Дорогие родители, с сегодняшнего дня не просите Бога сделать из вашего сына нового Месси или Роналду. Молитесь, чтобы он стал таким человеком, как Саймон Кьяер.

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