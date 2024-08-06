Старые проблемы мешают результату: почему 'Динамо' упустило победу над 'Рейнджерс'. Тактический обзор матча ЛЧ

"Динамо" продолжает борьбу в Лиге Чемпионов, в третьем квалифай-раунде Лиги Чемпионов играли против шотландского "Рейнджерса". Команда Шовковского выстояла в течение 90 минут и почти удержала минимальное преимущество, но в последний момент пропустила гол за 15 секунд до конца игры. Показали ли киевляне класс и что еще раз мешает им удержать нужный результат? Тактический обзор матча подготовил OBOZ.UA.

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Стартовые составы:

Динамо: Бущан, Овчаренко, Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Караваев, Кабаев, Михавко, Пихаленок, Ванат.

Рейнджерс: Батленд, Тавернье, Суттар, Балоган, Ридван, Диоманд, Баррон, Лоуренс, Маккосленд, Райт, Дессерс.

Первый тайм. Правильно расписанные роли приносят результат

Обе команды начали матч активно, именно киевляне имели за первые 5 минут два опасных момента, хотя мяч там больше прыгал перед воротами, чем спешил к ним залететь. На этот матч основное направление атак было через правый фланг, где Ванат и Ярмоленко пытались истощить Балогуна, старейшего на поле защитника. Чтобы эту структуру сломать, шотландцы при владении часто использовали перевод между флангами и пытались быстрым пасом в касание растянуть позиционное расположение украинцев.

Что бросалось в глаза – активность второго темпа. У "Динамо" всегда был кто-то готов подхватить отскок и продолжать атакующее давление. В определенные моменты киевляне большинством возвращали себе завершенный защитниками эпизод и начинали новый. Эта массированность позволяла постоянно держать напряжение у чужих ворот и иметь опцию для паса на сохранение. Кульминацией этой тактики стала атака с отмененным голом Ваната - Ярмоленко как раз был у штрафной и решился на удар издалека. А еще влился в новый коллектив Пихаленок: Ванат оставлял новичку мяч под удар и там только вратарь сохранил ворота нетронутыми.

Травма Дячука заставила вносить коррективы в защитную линию – со старта в пару к Попову вышел Михавко. "Рейнджерс" рассчитывали, что между центрбеками не будет взаимопонимания, поэтому часто искали низким прядем Дессера. Дополнительно его зону испытывали издали ударами: Маккосленд свободно прошел и Шапаренко, и Михавка - нас спасла стойка. После этого динамовцы из 4-4-2 перешли на три центрбека.

К концу тайма шотландцы собрались, бело-синим стало сложнее переходить центр поля на мяче, хотя соперника зажимали на его половине. Активную роль в этом играли Бражко и Пихаленок, которые ограничили действия Беррона и Диоманде – последний известен своим разрезным пасом. И именно так динамовцы нашли путь к чужим воротам: Караваев организовал выпад Ваната, который с фланга выкатил на Ярмоленко. Он идеально использовал свободное пространство среди защитников и завершил атаку голом. Игра "Динамо" не была осторожна, в ней нашлось место агрессивности, хотя не прошло и без обрезок на ровном месте. Этот гол показал, что путь верен и нужно дальше давить в том же направлении.

Второй тайм. Экзамен чрезвычайным давлением провален

С первых минут второго тайма киевляне попытались сыграть от соперника: не штурмовать плотную защиту, а дать возможность "Рейнджерсу" самим выходить от ворот и уже там ловить их на пространстве. Усилилась роль Ярмоленко: он и в первом тайме являлся центральной персоной для развития атак, а теперь еще и активно искал Ваната. Форвард несколько раз выходил на ворота, где его лично контролировал Суттар.

По приятному рисунку игры мы чуть не упустили старую проблему еще времен "Партизана": когда киевлян устраивает результат, они допускают ошибки. Так пропустили второй гол от сербов, так чуть не подарили гол Дессерсу. Бущан фантастически отреагировал на удар головой в дальний угол и невероятным сейвом сохранил свои ворота нетронутыми. Защитники позволили и подачу выполнить, и простор под удар найти. Приятно было слышно поддержку от болельщиков, которые после этого момента еще активнее скандировали "Динамо".

Шотландцы играли без центра поля, смелее выходили и чаще подходили в последней трети. Опасность приходила с обоих флангов, в защиту приходилось отходить даже Бражко. Шовковский до этого момента не производил замены, но когда его механизм начал работать со сбоями, он обновил центр поля Буяльским и Лонвейком. Это помогло придержать развитие чужих атак, хотя от более медленного темпа повысилось их качество.

Статистически "Динамо" полностью проиграло второй тайм, соперник постоянно атаковал, в то время как киевляне не имели ни одного удара. Давление росло и дошло до максимума на последних минутах, когда команда закрылась супер-автобусом. Но проблема потери концентрации снова сыграла с нами злую шутку: Вивчаренко проиграл борьбу на фланге, а Попов не успел за тем же Дессерсом и форвард легко переправил мяч в наши ворота. Последние секунды становятся триумфальными для шотландцев.

1:1 – "Динамо" в очень тяжелом матче теряет преимущество. Мы реализовали свой главный момент, но позволили "Рейнджерсу". Особое спасибо Бущану: там, где казалось, что все уже потеряно, он возвращал команду к игре, лишь в конце встречи общая ошибка всей команды позволила сопернику сравнять счет. Следующая игра состоится 13 августа.