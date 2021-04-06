Стало известно, когда будет утвержден окончательный формат Евро-2020 по футболу

20 апреля состоится конгресс УЕФА, на котором должно быть принято окончательное решение касательно количества хозяев Евро-2020, перенесенного на лето 2021 года.

Согласно информации издания DailyMail, все 12 городов, в которых должен пройти турнир, дали понять, что смогут пустить на стадионы хоть какое-то количество зрителей. До 7 числа страны, принимающие чемпионат Европы, должны сообщить, сколько болельщиков получат возможность попасть на трибуны во время матчей.

Ожидается, что президента УЕФА Александера Чеферина и его коллег может не устроить квота в 10%.

"У нас есть несколько сценариев развития событий, но я могу гарантировать, что ни один матч Евро-2020 не будет сыгран при пустых трибунах", – заявил глава организации.

Напомним, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Изначально планировалось, что его матчи будут сыграны в 12 городах: Дублин (Ирландия), Копенгаген (Дания), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Лондон (Англия), Бильбао (Испания), Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Рим (Италия), Глазго (Шотландия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЕФА изменил правила футбола на Евро-2020.