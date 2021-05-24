СМИ обвинили Курченко и Добкина в том, что они погубили 'Металлист'

Болельщики харьковского "Металлиста" считают, что известный футбольный клуб погубили его беглый экс-президент Сергей Курченко, а также бывший глава Харьковской ОДА Михаил Добкин. Именно они, по мнению футбольной общественности Харькова, оставили город без команды, побед и с разрушенной инфраструктурой.

Об этом пишет издание MatchDay. Журналисты напомнили, что в 2013 году Курченко заявлял, что цель клуба – чемпионство во внутренних соревнованиях, а уже в следующем году "Металлист" ждал громкий провал в Лиге Европы – 6 поражений в 6 матчах с командами калибра "Локерена" и "Легии".

"Ныне беглый экс-президент харьковского клуба не стеснялся громких слов, но болельщики всегда относились к его высказываниям скептически по одной простой причине – они всегда расходились с делами. Ровно как и к словам на то время главы Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина, который уверял общественность в следующем: "Сергей Курченко, который сделал заявление о развитии команды на официальном сайте ФК "Металлист", изложил свое видение будущего "Металлиста", который наверняка сделает все из того, что он сказал, в том числе доведет до логического завершение приобретение стадиона "Металлист", – сказано в материале.

Журналисты добавили, что в глазах футбольной общественности Харькова Курченко и Добкин являются убийцами большого футбола в городе.

"Отсутствие топовой команды и громких побед в еврокубках, разрушенная инфраструктура и пустые трибуны на второразрядных соревнованиях – вот то наследие, что оставили Сергей Курченко вместе с поддерживающим его Михаилом Добкиным для харьковчан", – подытожило СМИ.