СМИ назвали четыре варианта проведения Евро-2020 по футболу

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили возможность отмены Евро-2020, которое запланировано на лето 2021 года, из-за пандемии коронавируса и рассказали о ситуации с допуском зрителей на стадионы.

Как сообщает официальный сайт телеканалов "Матч ТВ" со ссылкой на информагентство AFP, в УЕФА рассматривают четыре варианта с болельщиками. Они варьируются от полностью заполненных трибун до полного запрета фанатов на аренах.

"Что касается Евро, то ничего не изменилось. Есть четыре варианта: 100 процентов зрителей на стадионе, от 50 до 100 процентов, от 20 до 30 процентов или матчи за закрытыми дверями", – прокомментировали ситуацию с чемпионатом Европы в организации.

Напомним, что перенесенное Евро-2020 должно состояться с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально планировалось, что турнир пройдет в 12 городах 12 стран Старого света, но время от времени в СМИ появлялась информация об изменениях в формате чемпионата.

К примеру, сообщалось, что у Санкт-Петербурга и Баку могут отобрать статус принимающих городов. Также начали циркулировать слухи, что Евро-2020 может полностью пройти в России. Позже на это отреагировали в УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам заключительных матчей плей-офф определился полный состав групп чемпионата Европы и было опубликовано полное расписание сборной Украины на турнире.