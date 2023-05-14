Вместо драк на стадионах - война с российскими оккупантами. The Sun посвятила статью футбольным фанатам из Киева

Английская газета The Sun на своей первой полосе опубликовала большую статью, посвященную ультрас киевского футбольного клуба "Арсенал".

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OBOZREVATEL предлагает своим читателям перевод материала, в котором англичане восхищаются отважностью наших соотечественников, вставших на защиту родины.

"Они оставили дома свои футбольные майки и файеры, и теперь одеты в камуфляж, а вооружены пулеметами и ракетными установками "Джавелин" . Ультрас, основная когорта которых представляла киевский "Арсенал", не имеющим отношения к их лондонскому тезке, сформировали собственную боевую единицу и сражаются на передовой против оккупационных войск Владимира Путина.

Картины граффити на улицах Киева говорят об их миссии — "Арсенал против путинизма".

На передовой к ним присоединились и другие футбольные хулиганы, в том числе те, кто перебрался в Украину из путинского марионеточного государства Беларусь. Группа сформировала свою собственную армию добровольцев из гордых молодчиков, известную как "отряд Кайфарики".

"Украина будет свободной. Победа будет за нами, потому что мы готовы сражаться до конца. День за днем бойцы киевского "Арсенала" вносят свой вклад в освобождение нашей земли от фашистских орков", — говорит один из болельщиков.

На фотографиях видно, как парни в пикселе тренируются с таким оружием, как снайперские винтовки, минометы и "Джавелины" западного производства.

Безумные фанаты футбола всегда считались одной из самых страшных группировок в Восточной Европе. Поскольку все киевские ультрас находится на передовой, сражаясь с агрессором, The Sun поговорила с теми, кто остался дома, помогая им со снабжением.

"Мы работаем весь день и каждый день, и мы будем продолжать работать до победы", — сказал нам один из них.

Отряд гордится тем, что является единственной антифашистской хулиганской группировкой в Украине. С началом войны они стали частью Территориальных сил обороны Украины, добровольческого военного резерва страны.

Хулиганы в Восточной Европе часто ассоциируются с национализмом с крайне правыми взглядами, но это не относится к тем, кто поддерживает киевский "Арсенал".

Они гордятся тем, что являются антирасистами и больше всего любят драться с ультранационалистами и неонацистами.

Первые фанклуб киевского "Арсенал" был создан около 15 лет назад. Это столичная команда, главным соперником которого является киевское "Динамо".

"Динамо" часто ассоциируется с ультраправой политикой и национализмом, что еще больше подпитывает более прогрессивный уклон "Арсенала".

Первая команда киевского "Арсенала" была распущена из-за финансовых проблем, но ее юношеские команды продолжают участвовать в городских соревнованиях.

На войне фанаты клуба потеряли своего любимого лидера Юрия Самойленко. Юрий погиб во время боя в Харькове. О нем все отзывались, как о "сильном и благородном человеке".

Он был той движущей силой, которая привела их в бой, чтобы защитить Украину. Юрий сплотил своих товарищей против безжалостного вторжения России .

Примерно в 2013 году клуб объявил о банкротстве, после чего исчезли и самые кровавые бои против болельщиков киевского "Динамо" .

Но спустя год Путин оккупировал Крым, и Юрий решил направить свою агрессию на врага, который представлял гораздо более зловещую угрозу.

Его закаленные приятели последовали за ним — и теперь хулиганы уклоняются от пуль, а не от кулаков.

"Девять лет назад начались столкновения. Наше общество тогда сплотилось, чтобы противостоять президенту Януковичу, который пытался скопировать российскую авторитарную модель в Украине. Наша команда принимала активное участие в противостоянии псам этого режима с первых дней. Как оказалось, это было только начало больших испытаний для нашей страны. Много воды утекло с тех пор, но стремление украинского народа к свободе осталось неизменным", – цитирует The Sun одного из фанов.

На границе полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года хулиганы первыми стали к оружию, патрулируя окраины Киева. Постепенно их численность росла, привлекая все больше и больше бойцов из Украины и Белоруссии. Этот разношерстный альянс в конечном итоге сформировал "отряд Кайфарики".

Добровольческое формирование, зачисленное в ТрО, в конце концов направилось на восток, где происходили самые тяжелые бои.

Во время своего первого развертывания группа успешно выполнила задание под Бородянкой. 10 сентября отряд "Кайфарики" сыграл решающую роль в харьковском контрнаступлении.

Юрий Самойленко был одним из первых, кто вел своих людей в атаку. 35-летний мужчина получил смертельное ранение во время кровопролитного боя в Балаклее.

"Юрий Янов Самойленко был давним участником антифашистского движения. Он был умным и спокойным командиром. Его всегда будут помнить как героя и храброго товарища", – вспоминает один из побратимов погибшего героя, у которого осталась дочь.

Несмотря на смерть своего павшего лидера, отряд Кайфарики продолжает сражаться, пока бушует война. Они являются частью альянса, известного как комитет сопротивления, и получают большую поддержку от Коллектива солидарности .

Группа начала свою крупномасштабную деятельность в июне 2022 года и построила огромную сеть. Представитель Коллектива солидарности признался The Sun, что они будут продолжать поддерживать солдат, пока война не закончится.

"Общая ситуация с войной для нас означала, что мы договорились о совместной работе в долгосрочной перспективе. Эта война будет долгой, и любое контрнаступление будет означать большие потери. Мы поддерживаем небольшое количество военных по сравнению со всем украинским сопротивлением, повышая шансы каждого из них на выживание и способность эффективно сражаться", – отметил пресс-секретарь организации.

Помимо "Кайфариков", Коллектив солидарности помогает военным из различных подразделений, которые обладают опытом антиавторитарной активности.

Они поддерживают украинские войска по трем направлениям.

Во-первых, это налаживание связей между местными профсоюзами, общественными организациями в Украине и за рубежом для организации помощи украинцам, пострадавшим от войны.

Во-вторых, это военная поддержка, которую они предоставили более чем 100 товарищам из украинского сопротивления.

И в-третьих, это общение, которое заключалось в организации акций солидарности по всей Европе и не только.

"Война продлится несколько лет и нам понадобится вся возможная поддержка, чтобы довести ее до победы. Но мы работаем весь день и каждый день, чтобы это произошло, и мы будем продолжать работать до победы", - подытожили в Коллективе солидарности.

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