Сколько сборная Украины по футболу берет денег из бюджета: Павелко дал ответ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко ответил на вопрос, какую часть финансирования национальной сборной покрывает государственный бюджет. 50-летний функционер признался, что часто сам читает в соцсетях о том, что "футболисты плохо играют за наши деньги".

Об этом Павелко рассказал в интервью на "Радио НВ". По его словам, главная футбольная команда страна финансируется из негосударственных источников.

"Хочу всех успокоить: украинский футбол не получает финансирование из государственного бюджета. За пять лет подготовки нашей сборной к Евро-2020 было потрачено более миллиарда гривен, но ни одной гривны – из бюджета страны.

Да, мы получали деньги от УЕФА, премии за выступления. Однако всю сумму они не покрыли. У нас есть бюджет. Он состоит из поступлений от УЕФА, ФИФА, спонсоров, партнеров. Могу заверить всех болельщиков, что наши футболисты, когда получают премии, выступая удачно или неудачно, не пользуются деньгами налогоплательщиков", – пояснил Павелко.

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Более того, футболисты выплачивают значительные суммы в госбюджет.

"Футболисты платят очень большие налоги, в том числе – со всех премий. Нас проверяют аудиторы из BIG 4. Раньше это были KPMG, теперь это Ernst&Young. Мы очень открыты в этом плане: все наши финансовые доходы и расходы известны", – признался чиновник.

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