'Сирию уже 'отзащищали'. На футболе в России опозорились с акцией против Украины. Фото

Фанаты "Зенита" на матче 18-го тура чемпионата России по футболу между питерским клубом и "Акроном" развернули баннер в поддержку полномасштабного вторжения в Украину. На полотне изображены границы так называемых ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей на фоне российского флага и силуэта солдата.

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Внизу надпись: "Это наша земля, и мы будем стоять".

Акция вызвала бурю негативных комментариев в сети. Российские пользователи раскритиковали как сам баннер, так и его смысл:

"Позорище. Я прямо так и поверил, что это инициатива фанатов, а не указка сверху"", "Так идите стойте, а не картинки рисуйте, защитники", "Ну надеюсь, после матча они поедут контракты подписывать", "Вспоминаются баннеры в Херсоне: "Россия здесь навсегда", "Клоунада", "Сирию уже "отзащищали", может хватит уже. Места где реализоваться в России мало?", – стебутся юзеры.

Фонтанка.ру пишет, что фанаты "Зенита" после введения Fan ID отказались от посещения матчей чемпионата России. Долгое время из-за этого на матчах команды "Газпрома" не было слышно традиционных фанатских кричалок и поддержки. Однако спустя какое-то время на фанатском вираже вновь появились активные болельщики, которые не имеют отношения к прежним фанатам.

Другие россияне их называют "500-рублевые", из-за явной проплаченности акций.

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