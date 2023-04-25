Силовики Лукашенко задержали известного футболиста за надпись на футболке

Известный беларусский футболист, лучший нападающий в истории "Крумкачей" Александр Яцкевич был задержан в Минске силовики самопровозглашенного диктатора РБ Лукашенко. Ему предъявили поддержку антиправительственных демонстраций в 2020 году.

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По информации беларусского оппозиционного издания "Зеркало", Яцкевича арестовали за акцию, которая прошла в сентябре 2020 года. Тогда он вместе со своими партнерами по клубу "Крумкачы" вышел на матч Кубка страны против минского "Динамо" в майках "Мы против насилия".

А уже после поединка футболисты "воронов" покидали поле в футболках с надписью "Мы с народом", который на тот момент протестовал против результатов выборов президента Беларуси и подтасованной победы Лукашенко.

Александр Яцкевич перешел в "Крумкачы" в 2019 году, стал лучшим бомбардиром в истории минского клуба. А в конце марта 2023-го 38-летний нападающий заявил о завершении карьеры: "Я мог остаться, и еще N лет играть, и недоумевать от молодежи, но не хочу занимать их место, тем более во второй лиге, и прививать им комплекс".

Яцкевич подчеркнул, что беларусском спорте, в частности в местном футболе, сейчас все печально: "И я, как муж и отец, должен думать, как обеспечивать свою семью, поэтому, как вы уже знаете, начал работать в сфере недвижимости (обращайтесь, буду рад). Как дань спорту, продолжаю тренировать наших птенцов".

А недавно Александр перешел по ссылке в фейковый бот BYPOL, после чего ему позвонили силовики и предложили прийти на "разговор". На следующий день после отказа они явились к нему сами и задержали бывшего футболиста.

Отметим, что еще в августе 2020-го игрокам команды "Крумкачы" Сергею Козеке и Павлу Рассолько инкриминировали нападение на милицию. Футболисты минского клуба "Крумкачы" были задержаны во время акции протеста в Минске. Как сообщала "Радыё Свабода", они возвращались с тренировки вместе с наставником команды Александром Белинским. При этом в марше протеста они не участвовали.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что футболист сборной Беларуси арестован за участие в протестах в Минске.

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