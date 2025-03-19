Шпионы Путина 'с помощью' Криштиану Роналду 23 года передавали российским спецслужбам секретные данные НАТО – The Sun

Шпионы Владимира Путина использовали видео с Криштиану Роналду на YouTube, чтобы передавать зашифрованные сообщения в Москву. Британский таблоид The Sun опубликовал сенсационное расследование о том, как обычная на первый взгляд семейная пара, жившая в Германии, получила реальный тюремный срок за шпионаж в пользу России.

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Для соседей в городе Марбург, в часе езды к северу от Франкфурта, Андреас и Хайдрун Аншлаг выглядели как обычные супруги. У них были австрийские паспорта, которые, как выяснилось, оказались подделкой. Они утверждали, что являются гражданами Австрии с южноамериканскими корнями.

Андреас работал инженером в автомобильной отрасли, а Хайдрун занималась домом и воспитанием дочери, которая не подозревала о подлинной деятельности своих родителей.

Журналист Мика Бойстер пишет, что за исключением длинных телефонных разговоров в саду зимой "В их жизни не было ничего, что отличало бы их от любой другой семьи в городе".

Но на самом деле, на протяжении 23 лет они получали по 80 000 евро в год от России за шпионаж против Запада – начиная с 1989 года, еще до падения Берлинской стены.

Господин и госпожа Аншлаг (их настоящие имена неизвестны) передали Советскому Союзу, а затем России тысячи секретных данных, включая информацию из ЕС, НАТО и ООН.

Их снабжал документами агент во внешнеполитическом ведомстве Нидерландов, который ежемесячно оставлял материалы в так называемых "мертвых почтовых ящиках", а USB-накопители прятались в норах, откуда их забирали шпионы.

Для связи с российской Службой внешней разведки (СВР) пара использовала радиосвязь и спутниковые технологии.

Но с ростом интернета у "Пита" и "Тины" появился новый способ общения со своими кураторами – прямо на виду у всех.

Аншлаги создали профиль на YouTube под именем @Aplenkuh1 ("Альпийская корова 1") в начале 2011 года. Вскоре Кремль зарегистрировал собственный аккаунт под названием @crsitanofootballer.

Как пишет бывший корреспондент BBC по вопросам безопасности Гордон Корера в книге "Русские среди нас", комментарии под видео с игрой Роналду в составе "Реала" стали каналом связи между агентами и СВР.

"Платформа YouTube открыла новый способ передачи сообщений. Пара и СВР создали учетные записи с разницей в несколько месяцев в начале 2011 года и оставляли комментарии под видео, в основном посвященными футболисту Криштиану Роналду. Они писали: "Очень хорошее видео, а песня тоже отличная". В ответ аккаунт crsitanofootballer от СВР писал: "Он бегает и играет, как дьявол", – отмечает Корера.

По мнению немецких следователей, таким образом агенты обменивались посланиями, пряча их среди обычных комментариев на крупнейшей видеоплатформе мира.

В сообщениях использовалась последовательность знаков препинания, которые можно было преобразовать в числа и затем сверить с заранее согласованным кодом.

Это стало следующим шагом после знаменитых "номерных радиостанций" – публичных радиосообщений для разведчиков и нелегалов, которыми Россия и другие страны пользовались десятилетиями и которые до сих пор можно услышать.

Аншлаги находились под наблюдением спецслужб, которые в октябре 2011 года устроили облаву на их дом в Германии.

Предполагается, что в момент штурма Хайдрун принимала зашифрованное сообщение через передатчик в своем кабинете. От неожиданности она упала со стула, случайно выдернув шнур питания.

В июле 2013 года суд приговорил Андреаса к шести с половиной годам тюрьмы, а Хайдрун – к пяти с половиной. Их сообщник, голландский чиновник, получил 12 лет заключения.

Однако к концу 2015 года обоих шпионов освободили из тюрьмы и депортировали в Россию.

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