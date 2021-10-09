Шевченко забил самый знаменитый гол в истории Украины и не пустил Россию на Евро: как это было

9 октября исполнилось 22 года с легендарного матча отбора на чемпионат Европы 1999 года между Россией и Украины. В этой игре Андрей Шевченко забил свой самый знаменитый гол, который оставил Россию за бортом турнира.

Этот матч имел огромное турнирное значение, поскольку победа любой из команд гарантировала ей прямое попадание на чемпионат Европы.

Россияне открыли счет на 75-й минуте усилиями Валерия Карпина. На 88-й Украина заработала штрафной удар возле боковой линии. К мячу подошел Шевченко и сильно запустил его в створ ворот. Филимонов не сумел правильно оценить траекторию полета игрового снаряда и забросил его в сетку.

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Поединок закончился со счетом 1:1, что позволило нашей команде занять второе место в группе и пробиться в стыковые матчи, где мы проиграли Словении со счетом 2:3 по сумме двух встреч.

Россия закончила отборочный турнир третьей, а французы вырвали первую позицию и прямую путевку на ЧЕ.

Отметим, что именно сборная Франции победила на Евро, которое прошло летом 2000 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченко рассказал о воспоминаниях, связанных с легендарным голом в ворота Филимонова.