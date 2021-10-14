Шевченко вернется в сборную Украины: президент УАФ – о положении Петракова

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал об общении с бывшим главным тренером нашей сборной и своим кумом Андреем Шевченко. Чиновник рассказал, что у них есть контакт, и никто зла не держит.

Глава УАФ в интервью "Профутбол Digital" поведал, что со временем надеется увидеть Шевченко вновь во главе "сине-желтых". Но для этого должно пройти время.

"Недавно я его поздравил с днем ​​рождения, а он – меня. Это жизнь. Мы общаемся, все хорошо. Надеюсь, что Шевченко поработает в разных системах футбола, и через некоторое время мы обязательно увидим его тренером национальной сборной.

Это – очень яркая фигура в мировом футболе. Будет полезно, чтобы он получил опыт в других клубах или сборных и вернулся более сильным, чтобы в следующий раз мы дошли не до четвертьфинала, а до финала и там боролись за победу на чемпионате Европы или чемпионате мира", – уверен Павелко.

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Павелко считает "некорректным" комментировать приставку "и. о." у Александра Петракова. "Подтверждаю, что у него очень амбициозные планы, и он видит в сборной яркую перспективу", – утверждает глава УАФ.

Функционер не захотел раскрывать финансовые детали контрактов Шевченко и Петракова. Но заметил, что все стороны довольны условиями, а с зарплат выплачиваются налоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, названо единственное условие, по которому Петраков может отказаться от Малиновского.

Также появилось видео инцидента в матче Украина – Босния и Герцеговина, который не попал в телеэфир.