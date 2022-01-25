'Шевченко в Польше войдет в топ-5 тренеров Европы по зарплате': раскрыты детали контракта

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезари Кулеша согласился на финансовые условия Андрея Шевченко и готов назначить его главным тренером сборной. Стало известно, что частный спонсор будет обеспечивать солидную зарплату украинца в Польше, с которой он войдет в число самых высокооплачиваемых тренеров национальных команд Европы.

Об этом телеканалу "Футбол" рассказал польский журналист Петр Слонка, ссылаясь на слова главы PZPN.

"Кулеша признался нескольким журналистам, что хочет назначить Шевченко, а тот тоже готов идти в сборную Польши. Кулеша желает чего-нибудь нового. У него уже были предложения для Колера и Каннаваро, но они не говорят по-русски, а Кулеша – по-английски.

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Андрей станет самым дорогим тренером сборной Польши. У нас еще был [нидерландец] Лео Бенхаккер, зарплату которого тоже платили спонсоры. Но это были другие деньги, поменьше. Думаю, Шевченко войдет в топ-5 самых дорогих тренеров сборных Европы", – поделился инсайдом представитель прессы.

"Есть информация, что контракт Шевченко будет финансировать частный спонсор. Возможно, государственная компания. Недавно правительство заявило, что хочет выделить на спорт полмиллиарда злотых (120 миллионов евро). Думаю, что часть этой суммы пойдет на зарплату Шевченко", – заключил Слонка.

Объявить имя нового тренера в Польше собираются до конца января.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне отреагировали на слухи о Шевченко в сборной Польши: "Операция украинских спецслужб".

Также говорят, что Шевченко возглавит сборную Польши из-за Пазик и России.