"Шахтер" – "Маккаби": букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы

После первого матча "Маккаби" - "Шахтер" вопрос выхода в 1/8 финала Лиги Европы для команды Луиша Каштру практически решен.

"Горняки" на выезде уверенно выиграли 2:0 и теперь у них 96% на выход в следующую стадию плей-офф по оценкам аналитиков Parimatch. Также эксперты дают "Шахтеру" 56% на победу в ближайшем матче, 17% у "Маккаби" и 27% на ничью.

Статистика первого матча говорит о том, что "желтые дьяволы" хотели навязать борьбу дончанам, но сказался класс. Нет никаких сомнений в том, что прошлогодний полуфиналист ЛЕ преобладает по классу скромную по меркам европейского футбола команду "Маккаби". Однако наличие голевых моментов у ворот Анатолия Трубина и далеко неидеальная игра в обороне "Шахтера" намекают на то, что о недооценке соперника не может быть и речи.

Действующий чемпион УПЛ должен без проблем преодолевать эту стадию турнира, помня, что уже в воскресенье им необходимо будет принимать на своем поле луганскую "Зарю" - очень непростой соперника в очень важном матче внутреннего чемпионата, в котором не хотелось бы терять очки.

К слову, во внутренних чемпионатах команды на выходных одержали по победе. "Шахтер" спокойно переиграл львовский "Рух", также забив дважды и не пропустив. "Маккаби" в выездном матче одолел "Хапоэль" из Беэр-Шева в 1/16 Кубка Израиля.

Надеемся, что подопечные Луиша Каштру подарят своим болельщикам футбольный праздник и поймают кураж в матче с израильтянами, ведь этому способствует результат первого матча. Однако очевидно, что в голове тренерского штаба будут присутствовать мысли о воскресном поединке в Украинской Премьер-лиге, из-за чего отдых могут получить ключевые исполнители дончан. Поэтому следите за трансляцией матча плей-офф Лиги Европы УЕФА и поддержите украинскую команду. Начало игры в четверг в 19:55.