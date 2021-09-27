'Шахтер' – 'Интер': анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

28 сентября "Шахтер" проведет второй матч группового раунда Лиги чемпионов. На этот раз "горняки" в Киеве сыграют с "Интером" (начало игры в 19:30). Миланская команда знакома украинским болельщикам еще по прошлому сезону.

Тогда "Шахтер" также оказался с "Интером" в одной группе. Оба матча команды сыграли со счетом 0:0. В итоге "Интер" занял последнее место и завершил свои выступления в еврокубках.

В прошлый раз в Киеве ворота "Шахтера" защищал Трубин и впервые не пропустил в Лиге чемпионов. Сейчас аналитики Parimatch уверены, что теперь команды не разойдутся без голов и дают 58%, что мы увидим, как минимум, три забитых мяча.

Видео дня

К этой игре футболисты "Шахтера" подходят в хорошем настроении. Накануне в чемпионате они обыграли "Верес" 4:1. Хотя, ривненская команда после пропущенного мяча смогла сравнять счет. Так что репетиция перед еврокубками для горняков вышла неплохой. А вот "Интер" не смог порадовать своих болельщиков победой. Он сыграл вничью с "Аталантой" (2:2). Кстати, один из мячей миланцам забил украинец Малиновский.

Ожидается, что в составе "Интера смогут сыграть Видаль и Корреа, которые восстановились после травм, но пока рано говорить, готовы ли они выступать на том же уровне, что и до полученных повреждений. Стоит также добавить, что стадион не будет заполнен полностью. Из-за карантина Шахтер смог пустить в продажу только половину билетов. Но, не сомневаемся, даже 50% украинских болельщиков смогут обеспечить горнякам достойную поддержку на Олимпийском.

Другой матч группы Реал - Динамо начнется в 22:00 28 сентября.