Спортивный журналист я с большим стажем. В разные годы работал в ведущих СМИ: спортивных редакциях украинского телевидения и радио, газетах "Вечірній Київ", "Киевские ведомости", "Команда", "Весь спорт", на четырех FM-радио. Заслуженный журналист Украины, мастер спорта.

На более чем 600 матчах чемпионата Украины, играх сборной, турнирах памяти Валерия Лобановского, Виктор Банникова, матчах ветеранов, еврокубках работал перед началом и после окончания игр на поле с микрофоном.

Всегда в центре моего внимания были матчи украинского Классико – "Динамо" против "Шахтера", "Шахтер" против "Динамо". Двух наших самых титулованных, самых популярных клубов, обладателей четырех еврокубков: два Кубка Кубков и Суперкубок УЕФА завоевали киевляне, Кубок УЕФА – дончане.

16 раз "Динамо" выигрывало чемпионат Украины, 14-кратный чемпион – "Шахтер". По 13 раз эти команды владели Кубком страны, по 9 – Суперкубком.

Многие известные игроки в разные годы выступали в этих командах: Старухин, Грачев, Дегтярев, Яремченко, Сальков, Шутков, Ателькин, Пятов ("Шахтер"); Каневский, Лобановский, Биба, Мунтян, Буряк, Блохин, Беланов, Шевченко, Шовковский ("Динамо").

Сегодня среди игроков национальной сборной, участницы финального турнира Евро-2024, игроки донецкого клуба: Ризнык, Матвиенко, Степаненко, Конопля, Судаков, Зубков, Бондарь, Сикан; динамовцы: Бущан, Караваев, Буяльский, Ванат, Попов, Ярмоленко, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Дубинчак.

Фейр-плей не всегда

А теперь вот о чем. Не сомневался, что и в 33-м чемпионате Украины, который уже на финише, борьба за первое место вновь будет между непримиримыми соперниками – "Шахтером" и "Динамо". Сегодня дончане лидеры, киевляне – их ближайшие преследователи.

В последние годы "Шахтер" успешнее, чем киевляне, выступают на еврокубковой арене. В планах "горняков" напрямую выйти в групповой турнир Лиги чемпионов. А для этого надо в 15-й раз стать чемпионами страны. Это не только престижно, но и приносит хорошую сумму в евро в бюджет клуба. Затем этот бюджет может значительно пополняться в случае успешного выступления в турнире. В последние годы "Шахтер" хорошо пополняет бюджет клуба. И в предстоящей Лиге чемпионов "горняки" полны желания существенно заработать.

Смотрю по ТВ матчи с участием "горняков". Играют они хорошо, но меня несколько удивляет работа "дирижеров" матчей – главных арбитров, обслуживающих игры с участием "Шахтера". После некоторых матчей от тренерского штаба соперников "горняков" звучат нарекания на судейство.

Матч "Кривбасс" – "Шахтер". Дончане нарушили правила при назначении штрафного в сторону криворожан. Арбитр на это не реагирует, "Шахтер" забивает.

Не всегда понимаю арбитров, работающих на ВАР с участием "Шахтера". Уж чересчур внимательно следят они за игрой соперника дончан. Частенько советуют останавливать матч и назначать штрафной в сторону соперника "горняков". Но ведь это моменты, когда арбитр в поле должен сам принимать решения, а не полагаться на видеоассистентов.

Казалось, после ничейного матча между "Александрией" и "Шахтером" гости не досчитаются двух таких важных очков. Но затем выяснилось, что в составе хозяев поля играл незаявленный футболист. Как такое могло произойти, ума не приложу. Случайность? Техническое поражение "Александрии" - 0:3, а "Шахтер" получает не одно, а три очка.

Нет у меня замечаний к работе арбитра матча "Днепр-1" – "Динамо" Юрия Иванова. Но разве была такая необходимость назначать на эту игру рефери из Донецкой области.

И еще. Разве не стоило руководству УПЛ и УАФ подсчитать, а сколько часов из-за многочисленных воздушных тревог длились четыре последних матча на стадионе в Днепре. Хорошо, что только один раз воздушная тревога прервала ход игры "Днепр-1" – "Динамо". А ведь хозяевам поля киевляне предлагали провести эту игру на стадионе любого другого города Украины. Предлагали и киевские стадионы – "Левый берег" или "Динамо". Но со стороны днепровского клуба прозвучал отказ. Правда, все хорошо, что хорошо заканчивается.

И еще. Знакомые журналисты из других городов рассказали, что по словам хорошо знакомых им игроков "Шахтер" "заряжает" их клубы на победу или ничью в играх с "Динамо". Финансов у донецкого клуба хватает.

Вскоре, 11 мая, очередное украинское Классико – противостояние "Шахтера" с "Динамо".