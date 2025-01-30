Сенсационное доминирование и двойной супердебют: 8 главных команд первого этапа обновленной Лиги чемпионов

Этап лиги завершился – пятимесячная драма большой таблицы стала интригой для многих и вчера вечером мы узнали 8 команд-победителей. Борьба за места проходила на последних минутах заключительного тура и никто не мог понять, где же финиширует. Но теперь все участники плей-офф ЛЧ известны. OBOZ.UA рассказывает об их пути и шансах на выигрыш элитного турнира.

Видео дня

"Ливерпуль"

Абсолютный победитель Лиги чемпионов – английский "Ливерпуль". 21 очко, фантастическое шествие по турниру и почти максимум очков с первого же раза. История еврокубковых приключений англичан удивительна: от андердога до главного фаворита. Мерсисайдцы недавно выиграли ЛЧ, в 2019-м. И это при том, что в прошлом сезоне они играли в Лиге Европы и вылетели еще на стадии четвертьфинала. Теперь у англичан есть реальный шанс добавить в клубный музей очередной кубок. Команда Слота сохраняет максимальную вероятность на выигрыш – в среднем, разные суперкомпьютеры дают более 20% на ушастого для красных. Главное, чтобы постоянный состав не устал от такого режима.

"Барселона"

Вторую строчку заняла "Барселона". Если в Ла Лиге произошел провал с потерей лидерства, то у ЛЧ дела намного лучше. Единственное поражение было от "Астон Виллы", но усилиями Левандовского и Рафиньи (лучшего футболиста по активным действиям) испанцы легко выровняли положение остальных туров. Команда Флика в лидерах по количеству созданных моментов и много забила, но в обороне провалилась: всего 2 сухих матча. Каталонцы пропустили 13 голов, матч против "Аталанты" стал очередной драмой, которая еще и выкинула бергамцев вне первой восьмерки. Поэтому испанские шансы на выигрыш оцениваются примерно в 8% - это лишь четвертый претендент в списке.

"Арсенал"

Еще один английский клуб среди победителей группы ЛЧ – "Арсенал". Начав матчами с минимальной активностью (и победой 1:0 над "Шахтером"), канониры разогнались на исходе этапа и назабивали почти два десятка мячей. Это позволило сохранить преимущество в разнице голов над "Интером". Удивительно, но для лондонцев это только вторая ЛЧ с 2016 года! За 5-летнюю историю Артеты мы наблюдаем один из лучших периодов с уверенным доминированием и бронзой новой таблицы. Аналитики ставят "Арсенал" вторым фаворитом на трофей, около 18 процентов. Вот только текущая форма клуба и отсутствие Сака может стать вызовом в плей-офф, когда каждый матч будет влиять на участие в соревнованиях.

"Интер"

"Интеру" не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в тройку победителей Этапа лиги. Несмотря на 19 итоговых очков и красивую победу над Монако, миланцы остались на 4-й позиции. Им есть чем гордиться: лучшая защита турнира (лишь один пропущенный мяч), стабильность по турниру (почти все матчи выиграны 1:0), владение центром поля. С такими характеристиками команде дают 12% на победу в ЛЧ. Однако наблюдать за матчами змей в группе было невероятно скучно: лишь 4(!) удара за игру даже против "Спарты" и "Янг Бойз", очень закрытый стиль с минимумом атак. Такая невнятная игра позволила "Интеру" без нервов доехать до прямого плей-офф. Но дальше, для продвижения по сетке, только одного мяча может не хватить.

"Атлетико"

Еще один испанский клуб первой восьмерки – "Атлетико". Симеоне воспользовался проблемами главных соперников в чемпионате и обошел их в Ла Лиге, а затем воспользовался окном возможностей и в Лиге чемпионов. Конечно, на групповой стадии были удивительные моменты, например победа в меньшинстве против "Байера" или разгромное поражение "Бенфике" на старте. Атлети все же заскочили в топ-8 и закрепили свое место триумфом над "Зальцбургом". "Атлетико" нет в списке очевидных претендентов на уши, им дают менее 3%. Однако мадридцы - один из немногих клубов этого года, кто играет уже 12-й подряд сезона в ЛЧ. Поэтому они могут неожиданно пройти в еще один финал за последние годы.

"Байер"

"Байер" стал еще одним из клубов, которому повезло с соперником в последнем туре. Легкая победа над "Спартой" подарила им 6-ю позицию, несмотря на два поражения от грандов. В течение сезона на команду свалилось немало критики, многие фанаты намекали, что магия Алонсо закончилась. Вирц снова оказал наибольшее влияние на успех для дебютного сезона в элите. Невероятно, что именно леверкузенцы стали единственным немецким клубом в плей-офф, а не "Бавария"; такое же недоумение как и относительно французов. В то же время, оба эти клуба имеют 6% на победу в ЛЧ. Исчезнет ли недооценка "Байера" от аналитиков после столь высокого места в первом же сезоне при необычной таблице?

"Лилль"

А здесь начинается зона самых счастливых команд, потому что они не находились в первой восьмерке до старта последнего тура. Одна из них – "Лилль". Клуб участвовал в основной стадии Лиги чемпионов всего 8 раз и только дважды преодолел групповой этап. Для удачи догов совпала куча факторов: ничья "Аталанты", поражение "Милана", провальный домашний матч "Бреста". А еще – собственный домашний разгром "Фейенорда" 6:1. Дэвид и Сахрауи ведут команду к новому успеху, оба положили по голу в решающем матче. Далее французам может выпасть кто-то из набора "Спортинг", "Брюгге", "Аталанта" или "Боруссия". Дважды в стадии 1/8 их останавливали исключительно английские команды, теперь таких нет. К мартовским матчам ЛЧ есть куча времени подготовиться.

"Астон Вилла"

В плей-офф Лиги чемпионов уже минимум 3 английские команды: в невероятном домашнем спарринге против "Селтика" были камбеки, два дубля и незабитый пенальти. Бирмингемцы деклассифицировали шотландцев и зацепились за столь важное место. Это последняя команда, набравшая 16 очков, и этого хватило для преимущества над сразу четырьмя другими соперниками. Эмери построил интересный коллектив, которому удалось влюбить в себя множество фанатов по всему миру. Фабрицио Романо пишет, что Дюрам уже отправляется к саудитам, поэтому "Астон Вилла" имеет 77 миллионов, чтобы закрыть слабые позиции и найти кого-то на усиление Роджерса и Уоткинса.