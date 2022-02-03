Сборной России за победу над Украиной на Евро по футзалу удвоят премии – СМИ

Появилась информация, что сборная России по футзалу, которая дошла до полуфинала чемпионата Европы в Нидерландах, получит двойное вознаграждение за победу над сборной Украины. Соперники встретятся в Амстердаме 4 февраля вечером.

Сведения о задумках Российского футбольного союза опубликовал Telegram-канал "Инсайды от Карпа".

"В недрах РФС зреет решение дополнительно промотивировать наших парней в 1/2 финала чемпионата Европы по футзалу. РФС рассчитывает, что после принципиальной победы над Грузией в 1/4 финала наша команда обыграет на следующей стадии и куда более принципиального соперника — сборную Незалежной.

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Обычно премии выдают по итогам турнира. В нашем случае было предусмотрено: 1 млн рублей на брата за "золото", 750к — за "серебро" и 500 — за "бронзу". Поп-совет РФС планирует удвоить эти суммы", – пишет журналист.

К слову, миллион рублей за победу – это 11530 евро на человека. В случае успеха в игре с украинцами каждый из россиян обеспечит себе серебряную награды и 8647 евро.

Напомним, в полуфинал Евро "сине-желтые" не выходили с 2005 года. Во второй полуфинальной игре сразятся Португалия и Испания.

Как сообщал OBOZREVATEL, футзалист сборной Украины высказался о матче с Россией на Евро-2022: "Политику не трогаем".

Напомним, где и когда смотреть 1/2 финала Евро-2022 по футзалу Украина – Россия.