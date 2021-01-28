Сборная Украины U-21 узнала соперников в отборе на Евро-2023 по футболу

Молодежная сборная Украины сыграет с Францией, Сербией, Северной Македонией, Фарерскими островами и Арменией в отборе на Евро-2023.

Как сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), подопечные Руслана Ротаня попали в группу H. Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

Группа A: Хорватия Австрия, Норвегия, Финляндия, Азербайджан, Эстония.

Группа B: Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Латвия, Сан-Марино.

Группа C: Испания, Россия, Словакия, Северная Ирландия, Литва, Мальта.

Группа D: Португалия, Греция, Исландия, Беларусь, Кипр, Лихтенштейн.

Группа E: Нидерланды, Швейцария, Болгария, Уэльс, Молдова, Гибралтар.

Группа F: Италия, Швеция, Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Люксембург.

Группа G: Англия, Чехия, Словения, Албания, Косово, Андорра.

Группа H: Франция, Сербия, Украина, Северная Македония, Фарерские острова, Армения.

Группа I: Дания, Бельгия, Турция, Шотландия, Казахстан

Отметим, что молодежный чемпионат Европы пройдет в июне-июле 2023 года в Грузии и Румынии. Таким образом, в отборочном турнире будет разыграно 14 путевок на первенство Старого света.

Напрямую на Евро-2023 выйдут победители групп и лучшая вторая команда. Остальные поспорят за места на турнире в плей-офф.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны соперники взрослой сборной Украины в отборе на ЧМ-2022, а также полное расписание матчей.