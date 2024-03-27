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Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших "опозориться и улететь в небытие"

Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
1,7 т.
Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших 'опозориться и улететь в небытие'

Сборная Украины, обыграв Исландию в финале плей-офф отбора на чемпионат Европы по футболу-2024, серьезно подорвала пятые точки российских болельщиков. Фанаты спорта №1 из РФ, до поединка всячески желали поражения нашим соотечественникам. 

"Надеюсь, что Исландия пройдет", "Победы братьям-островитянам!", "Удачи Украине - удачи опозориться и улететь в небытие", – злорадствовали любители футбола из РФ.

Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших "опозориться и улететь в небытие"
Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших "опозориться и улететь в небытие"
Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших "опозориться и улететь в небытие"
Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших "опозориться и улететь в небытие"
Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших "опозориться и улететь в небытие"
Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших "опозориться и улететь в небытие"
Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших "опозориться и улететь в небытие"
Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших "опозориться и улететь в небытие"

После игры, все "турбопатриоты" внезапно испарились. Вместо этого, над ними стали издеваться другие юзеры, вспоминая их прогнозы.

"Шо? Опять праздник патриотам обломился?", "Сраки горят", "У зомбиботов двойной траур, мало того, что Украина прошла, так еще и Мудрик решающий забил", – отмечают россияне.

Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших "опозориться и улететь в небытие"
Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших "опозориться и улететь в небытие"
Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших "опозориться и улететь в небытие"
Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших "опозориться и улететь в небытие"
Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших "опозориться и улететь в небытие"

Как сообщал OBOZ.UA, финальный поединок отбора на чемпионат Европы по футболу-2024 Украина – Исландия завершился со счетом 2:1.

Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших "опозориться и улететь в небытие"

Несмотря на то, что "желто-синие" пропустили первыми они смогли переломить ход поединка во втором тайме. Сперва хавбек испанской "Жироны" Виктор Цыганков сравнял счет, а затем полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик оформил необходимый результат.

Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших "опозориться и улететь в небытие"

Украина в четвертый раз подряд вышла на континентальное первенство. На Евро-2024 наша команда сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших "опозориться и улететь в небытие"

Комментируя успех команды главный тренер Сергей Ребров признался, что победа далась его парням очень непросто.

Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших "опозориться и улететь в небытие"

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