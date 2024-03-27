Сборная Украины по футболу обломала российских патриотов, желавших 'опозориться и улететь в небытие'

Сборная Украины, обыграв Исландию в финале плей-офф отбора на чемпионат Европы по футболу-2024, серьезно подорвала пятые точки российских болельщиков. Фанаты спорта №1 из РФ, до поединка всячески желали поражения нашим соотечественникам.

"Надеюсь, что Исландия пройдет", "Победы братьям-островитянам!", "Удачи Украине - удачи опозориться и улететь в небытие", – злорадствовали любители футбола из РФ.

После игры, все "турбопатриоты" внезапно испарились. Вместо этого, над ними стали издеваться другие юзеры, вспоминая их прогнозы.

"Шо? Опять праздник патриотам обломился?", "Сраки горят", "У зомбиботов двойной траур, мало того, что Украина прошла, так еще и Мудрик решающий забил", – отмечают россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, финальный поединок отбора на чемпионат Европы по футболу-2024 Украина – Исландия завершился со счетом 2:1.

Несмотря на то, что "желто-синие" пропустили первыми они смогли переломить ход поединка во втором тайме. Сперва хавбек испанской "Жироны" Виктор Цыганков сравнял счет, а затем полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик оформил необходимый результат.

Украина в четвертый раз подряд вышла на континентальное первенство. На Евро-2024 наша команда сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

Комментируя успех команды главный тренер Сергей Ребров признался, что победа далась его парням очень непросто.

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