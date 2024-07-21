Самый дорогой вратарь мира женился на беременной грузинке. Фото

Голкипер сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили женился на модели из Тбилиси Элен Эпиташвили, у которой более 66 тысяч подписчиков в Istagram. Роскошными фотографиями с торжества пара поделилась в своих аккаунтах в соцсетях.

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Вратарь стал настоящим открытием чемпионата Европы-2024, где был одним из творцов сенсационного успеха национальной команды. Грузия, выступая впервые в истории на континентальном первенстве, смогла выйти в 1/8 финала, где заставила отыгрываться будущих чемпионов - Испанию.

23-летний игрок "Валенсии", которого Трансфермаркт на этой неделе назвал самым дорогим голкипером мира (стоимость 45 млн евро), не скрывал своих эмоций от произошедшего в его жизни.

Отметим, что сразу после завершения ЧЕ-2024 влюбленные провели праздничную церемонию, на которой объявили, что у них родится девочка.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим полюбоваться избранницей знаменитого голкипера.

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