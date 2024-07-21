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Самый дорогой вратарь мира женился на беременной грузинке. Фото

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
4,8 т.
Самый дорогой вратарь мира женился на беременной грузинке. Фото

Голкипер сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили женился на модели из Тбилиси Элен Эпиташвили, у которой более 66 тысяч подписчиков в Istagram. Роскошными фотографиями с торжества пара поделилась в своих аккаунтах в соцсетях.

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Вратарь стал настоящим открытием чемпионата Европы-2024, где был одним из творцов сенсационного успеха национальной команды. Грузия, выступая впервые в истории на континентальном первенстве, смогла выйти в 1/8 финала, где заставила отыгрываться будущих чемпионов - Испанию.

Самый дорогой вратарь мира женился на беременной грузинке. Фото

23-летний игрок "Валенсии", которого Трансфермаркт на этой неделе назвал самым дорогим голкипером мира (стоимость 45 млн евро), не скрывал своих эмоций от произошедшего в его жизни.

Самый дорогой вратарь мира женился на беременной грузинке. Фото
Самый дорогой вратарь мира женился на беременной грузинке. Фото
Самый дорогой вратарь мира женился на беременной грузинке. Фото
Самый дорогой вратарь мира женился на беременной грузинке. Фото
Самый дорогой вратарь мира женился на беременной грузинке. Фото

Отметим, что сразу после завершения ЧЕ-2024 влюбленные провели праздничную церемонию, на которой объявили, что у них родится девочка.

Самый дорогой вратарь мира женился на беременной грузинке. Фото

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим полюбоваться избранницей знаменитого голкипера.

Самый дорогой вратарь мира женился на беременной грузинке. Фото
Самый дорогой вратарь мира женился на беременной грузинке. Фото
Самый дорогой вратарь мира женился на беременной грузинке. Фото
Самый дорогой вратарь мира женился на беременной грузинке. Фото
Самый дорогой вратарь мира женился на беременной грузинке. Фото
Самый дорогой вратарь мира женился на беременной грузинке. Фото

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