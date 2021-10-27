Самый дорогой футболист планеты достанется 'Реалу' бесплатно

Звездный форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе определился со своим будущим. Летом 2022 года он перейдет в мадридский "Реал". Причем, испанскому гранду не придется ничего платить за ныне 22-летнего игрока сборной Франции, поскольку его контракт с парижанами завершится.

Итальянский журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что Мбаппе принял окончательное решение. Об этом написали на странице в Twitter Madrid Xtra. Контракт с "Реалом" уже составлен, но будет подписан не ранее февраля. Только что-то невероятное может заставить Килиана отказаться от переезда в "королевский" клуб.

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Напомним, Мбаппе перебрался в Париж из "Монако" в 2018 году за 145 миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость по информации авторитетного сайта Transfermarkt составляет 160 миллионов, что делает его самым дорогим футболистом планеты. А максимальной она была в декабре 2018-го – 200 млн!

В нынешнем сезоне чемпионата Франции форвард забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи. В трех матчах Лиги чемпионов отличился четырьмя пасами и одним голом.

Также говорят, что "Реал" хочет заполучить у дортмундской "Боруссии" забивного норвежского нападающего Эрлинга Холанда. Возможный трансфер оценивают в 75 миллионов евро.

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