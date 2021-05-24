Самые громкие триумфы "Шахтера" еще впереди: Ахметов поздравил ФК с 85-летием

Ринат Ахметов поздравил ФК "Шахтер" и его болельщиков с 85-летием клуба, заявив, что главные победы футболистов – впереди. Об этом говорится в поздравлении, размещенном на сайте ФК Шахтер.

"Шахтер" добыл много ярких и важных побед. Но лучшая победа – это следующая победа. Мы не останавливаемся на достигнутом. "Шахтер" – клуб с наивысшими амбициями. Наша планка установлена очень высоко, и мы не имеем права ее опускать. Поэтому самые громкие триумфы "Шахтера" еще впереди", – сказал Ахметов.

Он напомнил, что за свою историю ФК выиграл 40 трофеев и стал ведущим клубом Украины, а также силой, с которой считаются в Европе.

"Мы с гордостью вспоминаем первый трофей нашего клуба в 1961 году, когда был завоеван Кубок СССР. Мы с гордостью вспоминаем первый трофей в независимой Украине, когда в 1995 году был завоеван Кубок Украины. В 2002 году мы праздновали наше первое чемпионство Украины. А в 2009 году "Шахтер" добился наибольшего успеха в истории клубного футбола независимой Украины – выиграл Кубок УЕФА", – говорится в поздравлении.

За каждым триумфом ФК "Шахтер" стоят люди, отметил президент клуба, и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в его развитие и становление – футболистов, тренеров, докторов, админперсонал и болельщиков. А также высказал уверенность, что "Шахтер" снова будет играть на "Донбасс Арене".

"К сожалению, свое 85-летие "Шахтер" встречает вдали от дома. Нам всем очень не хватает нашего родного Донецка и нашей прекрасной "Донбасс Арены", на которой приходилось непросто любому сопернику "Шахтера". Но я верю, что на "Донбасс Арене" снова прозвучит гимн Лиги чемпионов и что на ее поле наша команда завоюет множество новых трофеев", – подчеркнул Ахметов.