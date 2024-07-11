OBOZ.UA хочет, чтобы наши читатели побольше знали о спорте, его истории, интересных фактах. Для этого заглядываем в очередной раз в нашу энциклопедию спорта и узнаем кое-что, листая ее страницы.

Видео дня

23 июня 1894 года. На международном конгрессе в Париже принято решение о возрождении Олимпиад и проведении первых Игр в 1896 году в Греции. В тот же день был создан МОК.

11 января 1909 года. В Нью-Йорке стартовала первая в истории женская автогонка. 13 участниц отправились до Филадельфии и обратно.

20 апреля 1920 года. На открытии VII Олимпийских игр в Антверпене впервые поднят флаг Олимпиады – белое полотнище с пятью переплетёнными кольцами, ставшие атрибутом всех Игр.

27 июня 1954 года. Четвертьфинал чемпионата мира 1954 года, Венгрия – Бразилия (4:2) завершился самой грандиозной дракой в истории мундиалей. Участвовали игроки, тренеры, официальные лица делегаций и даже журналисты.

20 сентября 1960 года. Черная Африка получила первого чемпиона Олимпийских игр. У марафонцев на Играх в Риме победил неизвестный эфиопский стайер Абебе Бикила, пробежав дистанцию… босиком.

19 октября 1968 года. На Олимпиаде в Мехико Боб Бимон из США установил феноменальный мировой рекорд в прыжках в длину – 8,90 м. Тогда говорили, что это "прыжок в XXI век".

3 июля 1977 года. На легкоатлетическом матче СССР – США в Ричмонде 18-летний украинский прыгун в высоту Владимир Ященко за 10 минут улучшил рекорды Европы (2,31 м) и мира (2,33 м).

17 сентября 1969 года. На чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Афинах впервые заявил о себе 20-летний украинский спринтер Валерий Борзов, победивший на стометровке (10,49 сек).

30 августа 1992 года. На гран-при Бельгии первую гонку в карьере выиграл Михаэль Шумахер, тогда ещё пилот команды Benetton.

30 июня 1994 года. Проба на допинг, взятая у Диего Марадоны после победного матча с Нигерией (2:1) на ЧМ-1994, дала положительный результат на наличие в крови эфедрина. Капитана сборной Аргентины с позором отстранили от чемпионата.

10 июня 1975 года. Бразилец Пеле подписал трехлетний контракт с "Космосом" из Нью-Йорка. Получив 1,4 млн долларов, он стал самым высокооплачиваемым футболистом.

2 июля 1994 года. В Медельине застрелен ведущий защитник сборной Колумбии Андрес Эскобар. 10 днями ранее на ЧМ-1994 его автогол в игре с США (1:2) стоил колумбийцам места в плей-офф.

Друзья, возможно, из прочитанного вами вы кое-что и знаете. Но, уверен, многое узнали впервые. История мирового спорта многогранна. Успехов вам и здоровья желает OBOZ.UA.­­­