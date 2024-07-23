Россияне шокированы тем, что сделало 'Динамо' в квалификации Лиги чемпионов с их 'братушками'

Российские болельщики не смогли прийти в себя после разгромного поражения сербского "Партизана" от киевского "Динамо" во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Матч в польском Люблине завершился со счетом 6:2.

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Команда из Белграда перед стартом в еврокубках приняла участие в товарищеском матче против московского ЦСКА. В то время, как российские ракеты взрывали детскую больницу "Охматдет", "Партизан" у себя в соцсетях хвастался "дружбой на век" с армейцами Москвы.

Фанаты из РФ, которые перед началом матча "Динамо" - "Партизан" воодушевленно желали победы своим "братушка", оказались жестко посрамлены.

"Спасибо всем, кто верил в сербов. Давно я так не ржал, наблюдая разрыв партизанских промежностей", "Деклассирование братушек. Резко выросли продажи боярышника в российских аптеках", "Напихалёнкали полную авоську братушкам", "Динамо Москва - пыхтят все 90 минут, чтобы еле-еле вырвать ничью с Партизаном в товарке. Динамо Киев - на расслабоне чуть ли не с мате в руках, спокойные 6:2 на тотальном классе в матче ЛЧ" – стебутся с неудачников в комментариях.

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