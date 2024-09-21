Россиянам в Крыму пришлось срочно убегать с футбола в укрытие из-за 'ракетной опасности'. Видео

Футбольным болельщикам, пришедшим на матч чемпионата России во втором дивизионе в Севастополе между местным одноименным клубом и ялтинским "Рубином" пришлось срочно убегать в убежище. Диктор на "СКС-Арене" объявил о "ракетной опасности из-за баллистики".

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На видео видно, как футболисты и зрители спешно покидают свои места. Слышны женские крики "Забирайте детей!".

Как сообщает Крым.Реалии днем, 21 сентября, в аннексированном Симферополе прогремели не менее четырех взрывов. В результате взрывов сработала сигнализация на автомобилях в районе массива Мате Залки и автовокзала.

Позже советник российского главы Крыма Олег Крючков заявил, что в районе Симферополя вела работу российская противовоздушная оборона. По его утверждению, пострадавших и разрушений нет. Ранее местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в городе.

Кроме того, подконтрольный РФ глава Севастополя Михаил Развожаев в 19:15 по местному времени сообщил об угрозе баллистической атаки на город. Сигнал об отбое воздушной тревоги поступил в 19:26.

Министерство обороны России в свою очередь заявило, что ночью над Крымом якобы было перехвачено три беспилотника.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 сентября в Тихорецке в Краснодарском крае РФ украинские защитники уничтожили склад боеприпасов окупантов. Также ранее Украина успешно атаковала в российском Торопце самый большой за всю войну склад бомб и ракет.

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