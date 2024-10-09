Россия опозорилась в матче с Украиной, а Путин пообещал запомнить Шевченко: 25 лет легендарной битве в Москве и ляпу Филимонова

24 года назад, 9 октября 1999 года, в Москве сборная Украины на глазах у Путина сыграла один из самых знаковых матчей в своей истории и не пустила РФ на чемпионат Европы-2000. Российский диктатор даже наведывался в раздевалку "сине-желтых" и пообещал запомнить Андрея Шевченко, который в "Лужниках" забил один из самых важных, но одновременно самых курьезных мячей в своей карьере.

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Украина и РФ сошлись в "Лужниках" в последнем туре отбора в Евро-2000. Поэтому матч имел огромное значение для обеих сборных. К тому же Россия хотела отомстить команде Йожефа Сабо за поражение в Киеве (2:3) и убить сразу нескольких зайцев – попасть на Евро и указать "хохлам" на их место. Многие из наших футболистов отмечали, что хоть откровенно их в Москве не оскорбляли, но чувствовалось пренебрежительное отношение.

До войны между странами было еще 15 лет, но "Советский спорт" вышел накануне поединка с красноречивым и провокационным заголовком: "Бей, Хохлов, спасай Россию!" И хотя речь шла о футболисте сборной РФ, все понимали, что на самом деле имелось в виду.

"Перед матчем нам говорили: "Не надо гулять по улице". Закрыли нас, но надо же выйти. Пошли купить "Советский Спорт" и на обложке: "Бей, Хохлов, спасай Россию". Задело очень сильно. Хотя они там оправдывались, что Хохлов – это фамилия игрока сборной России, но все понимали, что означает эта фраза", – рассказывал участник того поединка Юрий Дмитрулин в фильме "Украина – Россия: Матч жизни".

Не мог упустить такое противостояние тогда еще премьер-министр России Путин, рядом с которым сидел наш премьер и в то же время президент ФФУ Валерий Пустовойтенко. Давление на украинскую команду было безумным.

"Это был не футбол, а политика. К нам базу приезжали, накручивали, что не дай Бог проиграть этот матч. Это было больше, чем футбол", – вспоминал в материале SportArena тренер Украины Йожеф Сабо.

По регламенту отбора на Евро, победитель группы получал путевку на чемпионат напрямую, а вторая команда попадала в стыковые матчи. Перед поединком в Москве украинцы, хоть и возглавляли турнирную таблицу, опережали россиян и чемпионов мира французов на одно очко. Поэтому проигрыш мог оставить их вообще с пустыми руками.

Состав сборной Украины 9 октября в Москве: Шовковский – Лужный (к), Ващук, Головко, Дмитрулин (Сергей Ковалев, 75) – Юрий Максимов (Геннадий Мороз, 77), Гусин, Мизин – Скаченко (Микитин, 4), Андрей Шевченко, Ребров.

По игре у россиян было больше возможностей забить на переполненной арене. И Украина пропустила на 75-й минуте после удара Валерия Карпина со штрафного. На нападающего уже повесили ярлык героя и спасателя нации. Но подопечные Сабо не собиралась сдаваться.

На 88-й минуте Сергей Мизин заработал штрафную, заставив Смертина нарушить правила. И этот "стандарт" стал для россиян роковым. Шевченко то ли ударил, то ли навесил метров с 40-ка. И вратарь "Спартака" Филимонов сделал свой фирменный ляп, фактически залетев в ворота вместе с мячом.

"Андрей ставит мяч неподалеку от моей скамьи, а ему кричу: "Андрюша, иди туда, к воротам, ты же хорошо играешь головой. Иди, забивай". А он мне говорит: "Йожеф Йожефович, не надо, сейчас забью", – рассказывал Сабо, который после матча еще спорил с российскими журналистами, которые говорили, что гол Шевченко – это фарт. А наставник был жесткий : это мастерство

В России неудачные действия Филимонова объяснялись и дождем, шедшим во время встречи, и освещением стадиона, которое могло ослепить вратаря. Хотя большинство экспертов считали, что он должен был не фиксировать снаряд в руках, а отбить его в сторону.

"Вратарь россиян ошибся, но мало кто вспоминает, что перед ним было трое украинских футболистов, в частности Андрей Гусин, которые закрывали видимость Филимонову и сбивали с толку". Вратарь ошибся под украинским прессингом. И в этот момент "Лужники" словно выключили. Если до гола трибуны гудели, то после того, как счет сравнялся, над стотысячным стадионом воцарилась гробовая тишина. Такая, что нам сверху было слышно, как кричит Шевченко", – вспоминал для glavcom.ua украинский журналист Алексей Степура, исполнявший в "Лужниках" роль диктора.

После пропущенного мяча Филимонова травила вся РФ. Голкипер в мгновение ока стал самым ненавистным человеком страны, ведь ничья 1:1 в матче с Украиной была для хозяев все равно, что поражение, и не пускала их на Евро-2000.

"Если говорить об игре, то шансы были равны, впрочем, мы заслуживали победы. Наверное, сегодня был не наш день, поскольку у нас давно не было столько моментов, сколько сегодня. А сборная Украины так не рисковала на протяжении всего турнира. Для меня это ужасная катастрофа", – заявил тренер россиян Олег Романцев.

После поединка Путин решил посетить нашу раздевалку, словно для того, чтобы поздравить украинцев и вместе с мэром Москвы Лужковым "осчастливить" гостей часами, но его лицо выдавало настоящие, отнюдь не положительные эмоции.

"Вот это падло Путин после матча зашел к нам в раздевалку, разговаривал со мной. Я после него мыл руку. Приходил с охраной. Если бы знал, чем все завершится, то прибил бы его там", – признался Сабо.

А герою матча Андрею Шевченко запомнилось, как после игры Путин в раздевалке пожал каждому игроку руку, а затем вернулся к нападающему и спросил: "Это ты нам забил?" А когда услышал утвердительный ответ, пообещал: "Хорошо, я тебя запомню".

А когда сборная Украины покидала стадион, российские болельщики начали бросать камни и бутылки в автобус наших футболистов.

Конечно, за этот исторический матч и пощечину России украинские футболисты получили не только моральное удовольствие, но и немалые призовые. Однако нашу группу в конце концов выиграли французы, впоследствии умудрившиеся стать чемпионами Европы. А украинцы при всем своем огромном потенциале в стыковых матчах в драматической борьбе по сумме двух встреч уступили путевку на Евро-2000 словенцам – 1:1 и 1:2.

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