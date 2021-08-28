Российский вратарь умер, столкнувшись с соперником в матче: подробности трагедии

Голкипер "Красной Звезды" из города Советска Александр Шишмарев погиб, столкнувшись с форвардом молодежной команды "Балтики". Инцидент произошел в товарищеском матче на стадионе "Балтика".

"Во время стыка Александр получил удар в область шеи от соперника, который влетел в него на скорости", – заявил руководитель пресс-службы "Балтики" Сергей Кандалов в интервью "СЭ".

После удара Шишмарев потерял сознание. Медики, которые дежурили на стадионе, около часа пытались спасти голкипера, однако сделать это не удалось.

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Стоит отметить, что 23-летний Шишмарев погиб в тот же день, который 20 лет назад стал роковым для знаменитого украинского вратаря Сергея Перхуна.

18 августа 2001 года вратарь московского ЦСКА столкнулся с нападающим Будуном Будуновым и получил серьезную травму головы. Спустя 10 дней Перхун скончался, не приходя в сознание.