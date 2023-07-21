Российских футболистов не пустили на матчи в Европу

Президент "Пюника" Артур Согомонян призвал Европейский футбольный союз (УЕФА) не нарушать "принцип справедливости" в футболе. Согомонян потребовал переносить матчи из стран, которые не дают виз россиянам.

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Как сообщает "Чемпионат", накануне консульство Литвы в Армении отказало в выдаче шенгенских виз гражданам РФ – полузащитнику Михаилу Коваленко и помощнику главного тренера Роману Монареву. Они пропустили матч квалификации Лиги конференций с "Нарвой Транс" в Эстонии.

"На мой взгляд, здесь нарушается самый главный принцип спорта – честности состязания. На ответный матч в Эстонию у нас не смогли поехать три человека. В Швецию, получается, не смогут поехать двое – игрок основного состава и первый помощник тренера. Для нас это серьезная проблема", – цитирует президента вице-чемпиона Армении "Чемпионат".

Отметим, что по сумме двух поединков "Пюник" одолел "Нарву" со счетом 5:0.

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