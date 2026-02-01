Российские оккупанты убили украинского футболиста

В результате российского обстрела Никополя погиб украинский футболист Влад Стрельчук. Трагедия произошла во время очередной атаки оккупантов по Днепропетровской области.

Видео дня

Как сообщила Ассоциация футбола Днепропетровской области, 31-летний игрок ФК "Никополь" погиб в день, когда должен был состояться четвертый тур чемпионата Никопольского района. Из-за гибели футболиста и общей ситуации с безопасностью тур был перенесен.

В Ассоциации отметили, что Стрельчук был воспитанником никопольского футбола, выступал за областные, городские и районные команды, а в футбольной среде его знали как светлого и позитивного человека.

В Днепропетровской областной военной администрации уточнили, что за день российская армия массированно атаковала Никопольский район артиллерией и FPV-дронами. Под огнем оказались Никополь, а также Покровская, Марганецкая и Мировская громады.

Кроме погибшего футболиста, еще семь человек получили ранения. Один 30-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, остальные пострадавшие проходят амбулаторное лечение.

В результате обстрелов повреждены две пятиэтажки и семь частных домов, предприятие, два магазина, три кафе, рынок и теплица.

Также пострадали хозяйственные постройки и автомобили, одна из построек полностью уничтожена. В Синельниковском районе в Маломихайловской громаде вражеский беспилотник повредил частный дом.

Напомним, в ночь на 1 февраля российские войска атаковали Днепр. В результате попадания вражеского БпЛА в жилой дом вспыхнул пожар. Также захватчики вечером и ночью обстреливали Никопольский район. По населенным пунктам они били из артиллерии и запускали FPV-дроны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!