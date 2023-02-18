Роналду продает свое ''шедевральное'' поместье в Англии. Появились фото изнутри особняка португальца

Бывший дом легенды футбола Криштиану Роналду в Чешире (графство в северо-западной Англии) выставлен на продажу за 5,5 млн фунтов стерлингов (6,18 млн евро). Потрясающий дом, принадлежащий иконе португальского спорта может похвастаться огромными семью спальнями и шестью ванными комнатами.

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Также на территории есть бассейн, личный теннисный корт и кинозал, винный погреб и гараж.

Агент по недвижимости Джексон Стопс в интервью The Sun описывает великолепный дом как "шедевр современного дизайна, расположенный на 23 акрах (9,7 га) — ультрастильную главную резиденцию с превосходным набором для отдыха, гостевым домиком с двумя спальнями и кортом для игры в падель (разновидность большого тенниса - Ред.)".

Бассейн расположен в зоне для отдыха, где находятся тренажерный зал, сауна, джакузи на шесть человек, душ и зона отдыха.

В гараже могут поместиться четыре машины, а на широкой подъездной дорожке есть место для большего количества авто.

Решение о продаже Роналду принял после того, как покинул север Англии в конце прошлого года, подписав контракт на два с половиной года с саудовской командой "Аль-Наср", чтобы стать самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

Суперзвезда, который стал свободным агентом, когда его контракт с "Манчестер Юнайтед" был разорван в ноябре, будет зарабатывать 173 миллиона фунтов стерлингов в год на Ближнем Востоке.

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