Историческая сенсация: результаты отбора ЧМ по футболу 27 марта

В субботу, 27 марта, в Европе были сыграны очередные матчи отбора на чемпионат мира по футболу-2022, финальная часть которого пройдет в Катаре.

В группах А, Е, G и H, состоялись 10 поединков лучших команд континента, которые борются за путевки на первенство планеты.

Среди результатов нужно обратить внимание на огромную неожиданность в Трнаве, где Словакия после первого тайма со счетом 0:2 уступала Мальте. Со сборной небольшого государства в Средиземном море такая ситуация случилась впервые в истории. Несмотря на то, что хозяева в итоге смогли сравнять счет, ничья 2:2 стала тоже сенсацией.

Прогноз букмекеров на матч Словакия - Мальта

Также стоит отметить ничьи Сербии с Португалией (2:2) и Чехии с Бельгией (1:1).

Группа А

Сербия – Португалия 2:2 (0:2, 2:0)

Голы: 0:1 – 11 Диогу Жота, 0:2 – 36 Диогу Жота, 1:2 – 46 Митрович, 2:2 – 60 Костич.

Сербия – Дмитрович, Миленкович, Павлович, Митрович, Милинкович-Савич, Гудель, Костич (Ристич, 72), Лазович (Максимович, 46), Тадич (Джуричич, 82), Митрович (Йович, 88), Влахович (Радонич, 46).

Португалия – Антони Лопеш, Жоау Канселу (Мендеш, 72), Соареш, Фонте, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Данилу Перейра, Бруну Фернандеш (Пальинья, 90), Сержиу Оливейра (Саншеш, 73), Диогу Жота (Жоау Феликс, 85), Роналду.

Предупреждения: Бруну Фернандеш (52), Фонте (54), Максимович (56), Митрович (85), Роналду (90).

Удаление: Миленкович (90).

Ирландия – Люксембург 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 85 Родригес.

Ирландия – Базуну, Доэрти (Брэйди, 46), О`Ши, Кларк (Макклейн, 61), Стивенс, Браун, Найт, Робинсон (Лонг, 73), Каллен (Моламби, 88), Коулмэн, Коллинз (Пэрротт, 88).

Люксембург – Морис, Махмутович, Янс, Шано, Мартинс, Синани (Жерсон, 90), Тилль, Тилль (Девилль, 79), Мартинс Перейра, Родригес, Баррейро.

Предупреждения: Тилль (13), Стивенс (53), Синани (53), Янс (58), Каллен (80).

Группа A

Группа Е

Беларусь – Эстония 4:2 (1:1, 3:1)

Голы: 0:1 – 31 Аньер, 1:1 – 44, пенальти Лисакович, 1:2 – 55 Аньер, 2:2 – 64 Кендыш, 3:2 – 81 Савицкий, 4:2 – 83 Лисакович.

Беларусь – Гутор, Золотов, Бордачев, Наумов, Юзепчук, Кендыш (Климович, 87), Яблонский (Сигневич, 58), Стасевич, Эбонг (Савицкий, 58), Лисакович (Бахар, 85), Лаптев (Кисляк, 46).

Эстония – Игонен, Лиландер, Пюрг, Кууск, Паскочи (Кирсс, 87), Васильев, Поом, Саппинен (Пури, 79), Аньер, Ващук, Аллику (Ыйгус, 62).

Предупреждения:Лаптев (4), Кендыш (18), Кууск (50), Аллику (59), Ыйгус (63), Аньер (84), Пюрг (89), Сигневич (89).

Удаление: Ыйгус (77).

Чехия – Бельгия 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 50 Провод, 1:1 – 60 Лукаку.

Чехия – Вацлик, Кудела, Боржил, Челюстка, Голеш, Соучек, Барак (Павелка, 78), Янкто (Масопуст, 61), Провод (Пекхарт, 90), Цоуфал, Крменчик (Выдра, 78).

Бельгия – Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Денайер, Кастань, Шадли (Фоке, 56), Тилеманс, Дендонкер, де Брюйне, Мертенс (Троссард, 56), Лукаку.

Предупреждения: Кастань (25), Соучек (43), Вертонген (73).

Группа E

Группа G

Черногория – Гибралтар 4:1 (2:1, 2:0)

Голы: 1:0 – 25 Бечирай, 1:1 – 30, пенальти Стайч, 2:1 – 43 Симич, 3:1 – 52 Томашевич, 4:1 – 80 Йоветич.

Черногория – Миятович, Радунович, Томашевич, Симич, Хакшабанович (Больевич, 60), Вукчевич, Бакич (Вулай, 26), Йовович, Косович (Лагатор, 60), Бечирай (Йоветич, 46), Джурджевич (Мартинович, 77).

Гибралтар – Голдуин, Босио (Эрнандес, 51), Валарино (Уайзмэн, 81), Джолли, Понс (Уокер, 66), Сантос, Хассан (Кумбз, 46), Барнетт, Сарджент, Моулдс, Стайч (Бордж, 65).

Предупреждения: Голдуин (14), Понс (21), Стайч (27), Вулай (29).

Нидерланды – Латвия 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 32 Бергейс, 2:0 – 69 де Йонг.

Нидерланды – Крул, де Лигт, Блинд, Думфрис, Вейндал, де Йонг, Классен (Гравенберх, 79), Вейналдум (ван де Бек, 79), Бергейс (Стенгс, 84), де Йонг (Бабел, 79), Депай (Бергвейн, 89).

Латвия – Озолс, Черномордый, Юрковскис, Тарасов, Цыганик (Соловьев, 85), Камеш (Савальниекс, 79), Икауниекс (Кроллис, 88), Зюзин (Карклиньш, 46), Улдрикис (Гутковский, 46), Тоберс, Федоров.

Предупреждения: Икауниекс (34), Карклиньш (52), де Йонг (52), Блинд (87).

Норвегия – Турция 0:3 (0:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 4 Туфан, 0:2 – 28 Сеюнджю, 0:3 – 59 Туфан.

Норвегия – Ярстейн (Хансен, 46), Мелинг, Грегерсен, Айер, Рюэрсон (Свенссон, 68), Мидтше (Торстведт, 68), Берг, Эльюнусси (Кинг, 68), Эдегор, Холанд (Торсбю, 83), Серлот.

Турция – Чакыр, Мераш, Айхан, Мюльдюр, Сеюнджю, Туфан (Кабак, 86), Языджи (Эркин, 69), Йокушлу, Чалханоглу (Антальялы, 69), Караман (Унал, 72), Йылмаз (Акбунар, 86).

Предупреждения: Грегерсен (48), Серлот (67), Мюльдюр (75).

Удаление: Торстведт (80).

Группа G

Группа H

Россия – Словения 2:1 (2:1, 0:0)

Голы: 1:0 – 26 Дзюба, 2:0 – 35 Дзюба, 2:1 – 36 Иличич.

Россия – Шунин, Кудряшов, Семенов, Джикия, Жирков (Караваев, 68), Оздоев, Кузяев, Жемалетдинов (Мухин, 86), Головин (Миранчук, 49), Фернандес, Дзюба (Заболотный, 86).

Словения – Облак, Мевля, Блажич, Балковец, Стоянович (Скубиц, 61), Бийол (Ветрих, 62), Куртич, Иличич, Ловрич (Захович, 86), Зайц (Бохар, 75), Шпорар (Вучкич, 75).

Предупреждения: Головин (11), Мевля (12), Кудряшов (43), Миранчук (77), Захович (89).

Хорватия – Кипр 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 40 Пашалич.

Хорватия – Ливакович, Врсалько (Юранович, 46), Баришич, Чалета-Цар, Ловрен, Перишич (Ковачич, 77), Модрич, Пашалич (Оршич, 66), Брекало (Влашич, 66), Брозович, Будимир (Крамарич, 57).

Кипр – Деметриу (Михаил, 39), Иоанну, Сотириу, Кусулос, Псалтис, Ционис (Папулис, 67), Кирьяку, Питтас, Артиматас (Кастанос, 67), Лайфис (Андреу, 82), Элиа (Сотириу, 46).

Предупреждения: Чалета-Цар (48), Перишич (69), Ковачич (90).

Словакия – Мальта 2:2 (0:2, 2:0)

Голы: 0:1 – 16 Гэмбин, 0:2 – 19 Сатариано, 1:2 – 49 Стрелец, 2:2 – 53 Шкриньяр.

Словакия – Куцьяк, Вальент, Шкриньяр, Ганцко (Голубек, 39), Косцелник, Грегуш, Мак, Грошовски (Шранц, 82), Куцка (Стрелец, 46), Суслов (Руснак, 72), Дюриш (Боженик, 46).

Мальта – Бонелло, Мбонг, Борг, Пепе, Гийомье, Шоу, Камензули, Теума (Кристенсен, 90), Гэмбин (Греч, 68), Сатариано (Пизани, 79), Мбонг (Нвоко, 68).

Предупреждения: Камензули (23), Дюриш (40), Косцелник (54), Бонелло (85).

Группа H

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 28 марта, свой поединок в квалификации на ЧМ-2022 проведут и украинцы. Подопечные Андрея Шевченко в Киеве примут Финляндию. Уже опубликован список телеканалов, которые покажут встречу.